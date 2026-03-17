שש שנים אחרי: פרומס הודה שדקר את בן דודו

החלוץ קווינסי פרומס הודה כי דקר את בן דודו במהלך מסיבה משפחתית שהתקיימה בהולנד בשנת 2020. הוא הודה בכך היום (שלישי) במסגרת הדיון המקדמי בערעורו, כאשר עורכי דינו החדשים הודיעו כי השחקן בחר לשנות את קו ההגנה שבו נקט עד כה.

על פי דיווח של ‘ESPN’, פרומס בן ה-34 מיוצג כעת על ידי צוות עורכי הדין המוכר, בני הזוג חרט-יאן וקארי קנופס. במסגרת ההליך החדש הוא הודה כי בחר לשמור על זכות השתיקה בתחילת המשפט, החלטה שלדבריו הייתה טעות. לדבריו, באותה תקופה איבד לחלוטין את האמון במערכת המשפט וכיום הוא מקבל טיפול פסיכולוגי.

האירוע התרחש במהלך מסיבה משפחתית בעיירה אבקאודה שבהולנד ביולי 2020. לפי גרסתו של פרומס, הוא האשים את בן דודו בגניבת תכשיטים מהמשפחה, דבר שהוביל לוויכוח חריף בין השניים. במהלך העימות, כך טוענים עורכי דינו, "מר פרומס דקר את בן דודו פעם אחת בסכין". על פי קו ההגנה, שחקן סביליה לשעבר פעל במצב נפשי מסוים ואולי אף מתוך הגנה עצמית.

קווינסי פרומס (רויטרס)

טראומה מהמעצר ופרשת הסמים

עורכת דינו קארי קנופס טענה כי פחד וכעס על האופן שבו מערכת המשפט התייחסה אליו בעבר כאל עבריין פגעו ביכולתו למסור עדות מלאה. לדבריה, כאשר נעצר בדובאי הוא נחקר במשך ימים בנושאים שלטענתו כלל לא היו קשורים אליו. פרומס אף סיפר כי שמע אסירים אחרים עוברים עינויים, דבר שלדבריו הותיר בו טראומה.

מעבר לפרשת הדקירה, פרומס הורשע גם במעורבות בהברחת 1,300 קילוגרמים של קוקאין ונידון ל-6 שנות מאסר. הדיון המרכזי בערעור בעניינו צפוי להיערך בסוף נובמבר ובתחילת דצמבר.

החלוץ, שנכח בבית המשפט באמסטרדם, עדיין לא ויתר על האפשרות לחזור לשחק כדורגל. לאחר תקופתו ביונייטד דובאי, הוא נמצא כיום ללא קבוצה.