זהבי: בטוח שאנצ'לוטי לא יוותר על הלב של ברזיל

החלטתו של קרלו אנצ'לוטי שלא לזמן את ניימאר לסגל נבחרת ברזיל למשחקי הידידות הקרובים עוררה לא מעט תגובות, כאשר גם סוכנו של הכוכב הברזילאי, פיני זהבי, התייחס לנושא. החלוץ בן ה-34, שחזר לאחרונה מפציעה, לא נכלל בסגל לקראת המשחקים מול צרפת וקרואטיה, אך בסביבתו משוכנעים כי הוא עדיין יכול להיות חלק מהסגל למונדיאל 2026.

ניימאר שב לפעילות רק לאחרונה אחרי פציעה נוספת, וביום ראשון האחרון השלים 90 דקות במדי סנטוס ואף בישל ב-1:1 מול קורינתיאנס בליגה הברזילאית. למרות זאת, אנצ'לוטי החליט שלא לכלול אותו ברשימת 27 השחקנים שזומנו למשחקי ההכנה, שהם למעשה ההזדמנות האחרונה לבחון את הסגל לפני קביעת הרשימה הסופית למונדיאל שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

פיני זהבי בטוח: ניימאר עוד יהיה במונדיאל

זהבי התייחס להחלטה והבהיר כי הוא מכבד את המאמן האיטלקי, אך מאמין כי בסופו של דבר ניימאר יהיה חלק מהנבחרת. "יש לי כבוד גדול לקרלו אנצ'לוטי, ואני גם יודע כמה קשה ניימאר עובד כדי לעזור לברזיל במונדיאל".

סוכנו של הכוכב הוסיף כי לדעתו המאמן לא יוותר על אחד השחקנים החשובים בנבחרת: "אני מאמין שאנצ'לוטי לא יעשה את הטעות הזו ויוותר על הלב של ברזיל, שהוא ניימאר".

אנצ'לוטי עצמו הסביר כי הסיבה לאי זימונו של ניימאר אינה קשורה ליכולת המקצועית שלו אלא למצבו הפיזי. לדבריו, "למה לא זימנתי אותו הפעם? כי הוא לא נמצא ב-100 אחוזים מהכושר שלו, ואנחנו צריכים שחקנים שנמצאים ב-100 אחוז".

ברזיל תפגוש את צרפת בבוסטון ב-26 במרץ ואת קרואטיה באורלנדו 5 ימים לאחר מכן. את משחקיה במונדיאל תפתח הנבחרת ב-13 ביוני מול מרוקו, לאחר מכן תפגוש את האיטי ב-19 ביוני ולבסוף את סקוטלנד ב-24 ביוני במסגרת בית C.