יום שלישי, 17.03.2026 שעה 21:47
כדורסל עולמי  >> מוק' יורובאסקט נשים

שירה העליון: מה שנראה מבחוץ - ככה זה מבפנים

מאמנת הנבחרת חגגה אחרי שסיימו את הבית מושלמות במוקדמות היורובאסקט: "מגיע לשחקניות שאפו גדול על מחויבות שיא ועל הביחד". וגם: לקראת השלב הבא

|
שירה העליון חוגגת עם השחקניות (איגוד הכדורסל)
נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל סיימה קמפיין מושלם, כשניצחה את כל ששת המשחקים וכך גם עשתה הערב (שלישי), כשהביסה 54:90 את איסלנד בחוץ וסיימה במקום הראשון של בית א’ בסיבוב הראשון של מוקדמות היורובאסקט.

שירה העליון, מאמנת נבחרת ישראל אמרה בסיום: "אני חושבת שהמצב בארץ קצת מעיב על המסע המדהים שעשינו בחלון הזה ועל התחושות שלנו. אנחנו חצי פה וחצי שם וחששתי מאוד, אבל אני חייבת להחמיא לשחקניות על שיתוף פעולה מושלם. עשינו הרבה וידאו והרבה עבודה על המגרש, ידענו לעשות התאמות תוך כדי וגם בין המשחקים. מגיע לשחקניות שאפו גדול על מחויבות שיא ועל הביחד. מה שנראה מבחוץ - ככה זה מבפנים. אני לא לבד פה, יש לי צוות מדהים וגם להן מגיע קרדיט גדול. היה לנו קמפיין באמת מושלם, ואני שמחה בייחוד ברגעים האלה שאנחנו חווים. 

"אנחנו שמנו את האמוציות בצד והתרכזנו בצד המקצועי סייע לנו. אני גם חושבת שבחלון הנוכחי הספסל שלנו היה הרבה יותר משמעותי ואפשר דקות מנוחה לשחקניות שפתחו את המשחק. כל החלון הזה היה בסימן ההגנה - עצרנו את היריבות בתוכניות המשחק שלנו, ואני שוב אחמיא לשחקניות שביצעו בצורה מושלמת את תכנית המשחק שלנו. אני שמחה שהבאנו הרבה נחת לכולם".

שחקניות נבחרת ישראל חוגגות (איגוד הכדורסל)שחקניות נבחרת ישראל חוגגות (איגוד הכדורסל)

“השלב הבא? יהיה קשוח יותר”

לקראת השלב הבא: "אני רוצה לעכל ולנשום את כל מה שחווינו בחלון הנוכחי, נרצה כמובן לשפר דברים. אין ספק בחלון הבא יש נבחרות הרבה יותר מנוסות וטובות. זה יהיה קשוח יותר וקשה יותר. נהנה מהרגעים שיש לנו כעת, כי זה לא מובן מאליו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */