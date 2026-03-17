שירה העליון: מה שנראה מבחוץ - ככה זה מבפנים

נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל סיימה קמפיין מושלם, כשניצחה את כל ששת המשחקים וכך גם עשתה הערב (שלישי), כשהביסה 54:90 את איסלנד בחוץ וסיימה במקום הראשון של בית א’ בסיבוב הראשון של מוקדמות היורובאסקט.

שירה העליון, מאמנת נבחרת ישראל אמרה בסיום: "אני חושבת שהמצב בארץ קצת מעיב על המסע המדהים שעשינו בחלון הזה ועל התחושות שלנו. אנחנו חצי פה וחצי שם וחששתי מאוד, אבל אני חייבת להחמיא לשחקניות על שיתוף פעולה מושלם. עשינו הרבה וידאו והרבה עבודה על המגרש, ידענו לעשות התאמות תוך כדי וגם בין המשחקים. מגיע לשחקניות שאפו גדול על מחויבות שיא ועל הביחד. מה שנראה מבחוץ - ככה זה מבפנים. אני לא לבד פה, יש לי צוות מדהים וגם להן מגיע קרדיט גדול. היה לנו קמפיין באמת מושלם, ואני שמחה בייחוד ברגעים האלה שאנחנו חווים.

"אנחנו שמנו את האמוציות בצד והתרכזנו בצד המקצועי סייע לנו. אני גם חושבת שבחלון הנוכחי הספסל שלנו היה הרבה יותר משמעותי ואפשר דקות מנוחה לשחקניות שפתחו את המשחק. כל החלון הזה היה בסימן ההגנה - עצרנו את היריבות בתוכניות המשחק שלנו, ואני שוב אחמיא לשחקניות שביצעו בצורה מושלמת את תכנית המשחק שלנו. אני שמחה שהבאנו הרבה נחת לכולם".

שחקניות נבחרת ישראל חוגגות (איגוד הכדורסל)

“השלב הבא? יהיה קשוח יותר”

לקראת השלב הבא: "אני רוצה לעכל ולנשום את כל מה שחווינו בחלון הנוכחי, נרצה כמובן לשפר דברים. אין ספק בחלון הבא יש נבחרות הרבה יותר מנוסות וטובות. זה יהיה קשוח יותר וקשה יותר. נהנה מהרגעים שיש לנו כעת, כי זה לא מובן מאליו".