אלף שיר לצפון: מ.כ גליל גולן פורחת בגדול

מחלקת הנוער של מ.כ גליל גולן מהווה את אחד מסיפורי ההצלחה מעוררי ההשראה הגדולים ביותר בכדורגל הישראלי. המחלקה, המייצגת את יישובי הגליל העליון והגולן, הוקמה בעונת 20/21 עם שתי קבוצות ליגה בלבד (בנתוני טרום א' וילדים ג'), שצמחו מתוך פעילות רשת בתי הספר לכדורגל של מייסד המועדון והמאמן, אלון יוגב.

למרות שני סגרי קורונה שקטעו את הפעילות, ולמרות ההשפעות הקשות והמתמשכות של מלחמת "חרבות ברזל" על האזור, המועדון הצליח לצמוח מדי עונה. כיום הוא מונה כמות שיא של תשע קבוצות בנים (מטרום א' ועד נערים א'), לצד מחלקת נערות פעילה המונה קבוצות בשנתוני נערות א' וילדות א'. גם בית הספר לכדורגל של המועדון פועל במלוא המרץ במספר מוקדים בגליל, עם מספר תלת-ספרתי של ילדים וילדות.

צמיחה כנגד כל הסיכויים

המועדון הצפוני אינו מתוקצב על ידי המועצות האזוריות ואין מאחוריו בעלים עמיד, בניגוד למועדונים בעלי קבוצות בוגרים בליגות הבכירות. למרות זאת, הוא רשם צמיחה מתמדת בחמש השנים האחרונות.

נערות א מ.כ גליל גולן (אדיר קטיש)

גולת הכותרת ההישגית הגיעה בעונה שעברה, עם זכייתן של קבוצות נערים ג' ונערים ב' באליפות. העונה, המועדון כבר זוכה לייצוג בליגות הארציות: קבוצת נערים ב' מדורגת במקום השמיני וקבוצת נערים ג' במקום העשירי. קבוצת נערים א' מדורגת במקום השני בטבלת הצפון, ולשורותיה חזר לאחרונה החלוץ המצטיין נישאן ח'אטר, שנפצע באסון הכבד במגרש הכדורגל במג'דל שמס.

בנקודת הזמן הזו, שבה פעילות הליגות מוקפאת בשל המצב הביטחוני המורכב, שוחחנו עם אלון יוגב לראיון סיכום ביניים על תפקוד המועדון תחת אש.

אלון יוגב: ״משברים טומנים בחובם הזדמנויות״

אלון, איך עוברת עליכם התקופה הזו? איך מתנהלת פעילות המועדון כרגע?"כמו בכל חלקי הארץ, הפעילות נעצרה באופן פתאומי ואנו עוקבים בדריכות אחר הנחיות פיקוד העורף. אנחנו שמחים שפעילות הבוגרים והנוער חוזרת בהדרגה, ומקווים שהמצב יאפשר חזרה לשגרה גם לנערים ולילדים.

עד אז, אנו עושים הכל כדי לשמור על קשר עם השחקנים והשחקניות: מפגשי זום, שיחות אישיות, הגעה לבתים ולמקלטים, ופרסום תוכניות אימון ביתיות שניתן לבצע ללא ציוד רב. לצערנו אנו כבר 'מנוסים' באירועים כאלו, לכן השתדלנו לפעול מהר ככל הניתן בשלט רחוק".

ילדים ג דרום מ.כ גליל גולן (באדיבות המועדון)

זו עונה ראשונה שבה יש לכם שתי קבוצות נערים בליגות ארציות. מה רמת שביעות הרצון שלכם מההשתלבות בליגות?

"אני לא רוצה לסכם את העונה עדיין, אבל אנחנו מרוצים מאוד. ראשית, מהתהליכים המקצועיים – פיתוח שחקנים יצירתיים ויוזמים שמפתחים מסוגלות להתמודד עם קשיים על המגרש ומחוצה לו.

זו אכן העונה הראשונה שבה יש לנו שתי קבוצות בכל שנתון בילדים ג' וטרום א' (אחת בעמק החולה והשנייה בחצור הגלילית). המהלך הצליח מעבר למצופה. מבחינה תחרותית, הצבנו יעד של עליית ליגה בכל שנתוני הנערים. כרגע, שלוש קבוצות הנערים וקבוצת נערות א' נמצאות במיקום ובכושר שמאפשרים לעמוד במטרה הזו: עליית נערים א' לארצית, נערים ב' ו-ג' ללאומית ונערות א' לליגת העל".

ילדים ג צפון מ.כ גליל גולן (באדיבות המועדון)

המועדון הוקם בקורונה, עבר פינוי תושבים וכעת לחימה. איך שומרים על אנרגיות בתנאים כאלה?

"אני מאמין שמשברים, לצד הקשיים, טומנים בחובם הזדמנויות להתעלות מעבר למה שדמיינו. המועדון נאלץ לגלות גמישות ויצירתיות שהביאו לתוצאות מפתיעות.

מעבר לכך, כשעוסקים בחינוך, אנרגיות הן תנאי הכרחי. יש לנו צוות של 45 מאמנים ועוזרים שההבנה שדור הילדים הזה עובר אתגרים חסרי תקדים, רק נותנת להם את הדרייב להעלות את רמת האנרגיה ולהרחיב את החיוך".

בהנחה שהליגות יחזרו, מה המטרות להמשך העונה?

"עצירת הליגות לא משנה את היעדים: להמשיך לשחק כדורגל התקפי, ללכד את הקבוצות ולפתח את המעטפת המקצועית שכוללת מאמן כושר, תזונאי, פסיכולוג ואנליסט. המטרה היא להתמודד מול כל קבוצה ולעלות ליגה בכל השנתונים".

במידה והליגות לא יחזרו, מה לדעתך על ההתאחדות לעשות בנוגע למבנה הליגות בעונה הבאה?

"אני אופטימי לגבי חזרת הליגות, אבל המבנה אליו ההתאחדות מכוונת – בעיקר הקמת ליגה רביעית (דרג ביניים) בנערים – הוא נכון. הפער כיום בין הליגות המחוזיות לארציות גדול מדי. גם הקמת ליגת נערות א' על היא צעד מבורך. אני לא חושב שיש סיבה לדחות את השינויים האלו. גם אם נצטרך לשחק באמצע שבוע ולהאריך את העונה עד יוני – הכי הוגן שזהות העולות תיקבע על המגרש".