"הפועל דיזל תל אביב", "בלייקני הגיבור הגדול"

הפועל ת”א ממשיכה לרוץ ביורוליג לאחר שגברה הערב (שני) 82:93 על פאריס. אחרי חצי ראשון פחות טוב, האדומים התניעו ב-20 הדקות האחרונות, ניצלו ערב קליעה אדיר של אנטוניו בלייקני מחוץ לקשת ויצאו מהאולם בסופיה עם הניצחון החשוב במאבק על השישייה הראשונה.

בצרפת, התקשורת סיכמה באכזבה את ההפסד של פאריס, שנקטעה לה סדרה של ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים. באתר BeBasket הצרפתי תיארו את הפועל תל אביב כקבוצה שלקח לה זמן להתניע, תחת הכותרת: "פאריס נופלת נגד הפועל תל אביב 'דיזל' במגרש ניטרלי".

בכתבה צוין כי למרות יתרון צרפתי במחצית, הישראלים העלו הילוך: "הפועל, כמו מנוע דיזל, המשיכה בהתקפות ושלטה במשחק באמצעות אנטוניו בלייקני ואלייז'ה בראיינט". עוד נכתב כי "המאמצים של פאריס צוננו במהירות על ידי בלייקני הלוהט מרחוק".

אנטוניו בלייקני ואלייז'ה בראיינט (הפועל "IBI" תל אביב)

“פאריס כמעט הרסה לה את התוכניות”

באתר מוצרט ספורט הסרבי נכתב כי "הפועל כמעט נכוותה ופאריס כמעט הרסה לה את התוכניות, אבל בזכות בלייקני היא נושמת לרווחה". הדיווח הדגיש כי הקבוצה הישראלית "שיחקה באש" אך הצליחה להשיג ניצחון קריטי שחיזק את מעמדה בטופ 6.

הגורם המשותף לכלל הדיווחים היה היכולת האישית הגבוהה של אנטוניו בלייקני, שזכה לשבחים מקצה לקצה. ב-SDNA היווני הגדירו אותו כ"גיבור הגדול", וב-BeBasket כינו אותו "המוציא לפועל של הפועל מטווח השלוש". מנגד, על פאריס נכתב בצרפת כי היא "פספסה את ההזדמנות" וסבלה מחוסר דיוק מכריע כדי לקוות לתוצאה אחרת מול "הרוקיז הישראלים של המפעל".