71:74 להפועל ב"ש על עוטף דרום במשחק אימון

הפועל באר שבע/דימונה ממשיכה להתאמן לקראת חזרת הליגה, כאשר למעט קודי דמפס, הנשוי לישראלית, היא ללא הזרים שלה.

היום (שלישי, אולם מגן) התארחה הקבוצה של רמי הדר אצל מועדון כדורסל עוטף דרום מהלאומית וניצחה 71:74.

הקבוצה של ברק פלג ללא זרים, כאשר קינדל היל שוחרר מהקבוצה וסטורם וורן, המתאזרח חתם אתמול וגם הספיק לשחק היום בקבוצה של ברק פלג. במשחק לא נרשמה סטטיסטיקה.

קלעים בולטים

לבאר שבע: דמפס 16 נקודות, ויטלם 15, איוריו 11, בן שמן ושטרית 9 כ״א.

לעוטף דרום: סטורם וורן 21 נקודות, שטרנברג 9, דקל 9, שאול ושלף 7 כ״א.

“כמו אוויר לנשימה”

"היה כיף לשחק כדורסל, להתכונן, להתחבר מחדש ולצאת קצת מאווירת המלחמה. זה כמו אוויר לנשימה", אמרו בקבוצה.

מבחינת הזרים של באר שבע, כולם אמורים לחזור לישראל ברגע שייקראו על ידי המועדון.