יום שלישי, 17.03.2026 שעה 22:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

71:74 להפועל ב"ש על עוטף דרום במשחק אימון

הקבוצה של רמי הדר התארחה בישוב מגן אצל זו של ברק פלג. האדומים ללא הזרים פרט לדמפס. וורן ערך בכורה. בב"ש מרוצים: "זה היה כמו אוויר לנשימה"

שחקני הפועל ב"ש/דימונה חוגגים (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע/דימונה ממשיכה להתאמן לקראת חזרת הליגה, כאשר למעט קודי דמפס, הנשוי לישראלית, היא ללא הזרים שלה. 

היום (שלישי, אולם מגן) התארחה הקבוצה של רמי הדר אצל מועדון כדורסל עוטף דרום מהלאומית וניצחה 71:74.

הקבוצה של ברק פלג ללא זרים, כאשר קינדל היל שוחרר מהקבוצה וסטורם וורן, המתאזרח חתם אתמול וגם הספיק לשחק היום בקבוצה של ברק פלג. במשחק לא נרשמה סטטיסטיקה.

קלעים בולטים

לבאר שבע: דמפס 16 נקודות, ויטלם 15, איוריו 11, בן שמן ושטרית 9 כ״א.
לעוטף דרום: סטורם וורן 21 נקודות, שטרנברג 9, דקל 9, שאול ושלף 7 כ״א.

“כמו אוויר לנשימה”

"היה כיף לשחק כדורסל, להתכונן, להתחבר מחדש ולצאת קצת מאווירת המלחמה. זה כמו אוויר לנשימה", אמרו בקבוצה. 

מבחינת הזרים של באר שבע, כולם אמורים לחזור לישראל ברגע שייקראו על ידי המועדון. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */