איטודיס בעקיצה: אף מאמן לא היה מתחלף איתנו

הפועל תל אביב המשיכה הערב (שלישי) את המומנטום החיובי שלה, ורשמה צעד משמעותי לעבר הבטחת המקום בשלב הבא. האדומים גברו 82:93 על פריז במשחק שנערך בסופיה, ועלו למאזן של 11:19 שנותן להם רוח גבית אדירה במאבקי המיקום.

המאמן דימיטריס איטודיס החמיא לחניכיו על השינוי המהותי שביצעו תוך כדי תנועה: "הניצחון הזה הגיע לנו בזכות ההתאמות שעשינו בין המחציות", ניתח היווני. "במחצית השנייה הצגנו הגנה פנומנלית והגבלנו אותם ל-29 נקודות בלבד. ידענו להכיל את הגארדים האגרסיביים שלהם ולהוציא לפועל בצורה אידיאלית. זה היה מאמץ קבוצתי של כולם, גם אלו ששיחקו וגם אלו שעזרו לנו להתכונן באימונים. מחר זה דף חדש, נלמד את הווידאו ונתכונן למלחמה מול בולוניה".

איטודיס לא נשאר חייב למאמן פאריס, שטען בסיום כי להפועל תל אביב היה יותר זמן להתאמן. המאמן היווני הגיב בחיוך: "אל תעשו לנו נאחס, אנחנו לא באמת יודעים מה יוליד יום. אנחנו מסתדרים עם מה שיש. אני בספק אם מאמנים אחרים היו רוצים להתחלף עם התנאים והמצב של השחקנים שלנו, אז אנחנו פשוט ממשיכים קדימה עם הכלים שיש לנו".

אנטוניו בלייקני זורק (הפועל "IBI" תל אביב)

מי שכיכב מעל כולם היה אנטוניו בלייקני, שהפגיז 24 נקודות אך העדיף להצטנע: "ההרגשה מצוינת, אבל התואר קלע מוביל לא מעניין אותי, אני כאן רק כדי לנצח ונעשה כל מה שצריך בשביל זה. יש לנו סגל עמוק שבו כל אחד יכול להתפוצץ בכל ערב נתון, ואנחנו צריכים להמשיך להאמין אחד בשני ולהישאר מאוחדים".

גם איש וויינרייט, סיכם: "אני לא לוקח שום רגע על המגרש כמובן מאליו. אני פשוט אוהב כדורסל. המפתח שלנו הוא לסמוך אחד על השני ולשחק ביחד, לא משנה מה הנסיבות".