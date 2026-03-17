הברך הבעייתית של פריץ: הפסקה אחרי מיאמי?

טיילור פריץ, אחד מהטניסאים האמריקאים הבכירים ומדורג שביעי בעולם, עומד בפני החלטה קריטית לגבי עתידו המקצועי בסבב. האמריקאי, בן ה-28, מתמודד קרוב לשנה עם דלקת מתמשכת בגיד בברך (טנדיניטיס), פציעה המונעת ממנו להציג את יכולותיו המלאות ומובילה לתוצאות לא יציבות. כעת, לאחר טורניר מיאמי הפתוח, פריץ שוקל ברצינות לקחת הפסקה משמעותית מהטניס כדי לאפשר לברך להחלים לחלוטין.

הבעיה בברכו של פריץ החלה ככאבים קלים לאחר משחקים, אך התפתחה לאורך השנה. הוא תיאר מצב שבו התקשה לכופף את רגלו האחורית בעת הגשה, ובהמשך אף לטעון את רגלו הימנית במהלך משחקים. בסוף העונה שעברה, לאחר הפסד לקרלוס אלקראס בטורניר סוף השנה בטורינו, פריץ אף הגדיר את ברכו כ"מבושלת לחלוטין". הכאבים מתעתעים ומצב הברך משתנה מיום ליום ומטורניר לטורניר: "בדאלאס, למשל, הרגשתי מדהים והיא לא הפריעה לי כלל לאורך הטורניר. הרגשתי שאני נע נהדר", הסביר פריץ, "אבל אז, בהכנה לאינדיאן וולס, זה לא היה כך. הרגשתי כמעט שנסוגתי קצת. אותו הדבר קרה לי גם באוסטרליה".

טיילור פריץ נאבק על המגרש. (רויטרס)

פריץ וצוותו, כולל מאמנו מייקל ראסל, הגדירו את טורניר מיאמי כ"נקודת מפנה" או "קו אדום". "אמרנו שאחרי מיאמי, אם לא נראה שיפור גדול, אולי הגיע הזמן פשוט להאט קצת את קצב המשחק ולאפשר לברך להחלים במאה אחוז", אמר פריץ. הוא הדגיש כי אם יש חלק בעונה שיהיה מוכן להחמיץ, זו תהיה עונת החימר, כפי שכבר עשה או שקל ברצינות לעשות בשנה שעברה. פריץ מודע לכך שחימר היא המשטח הפחות מועדף עליו מבחינה סגנונית, אך אולי גם הפחות מזיק לברכו הפצועה, מה שהופך את האפשרות להפסקה דווקא בעונה זו לאטרקטיבית.

תוצאותיו האחרונות של פריץ משקפות את חוסר היציבות שנגרם מהפציעה. הוא הגיע לגמר בדאלאס ולסיבוב הרביעי באליפות אוסטרליה הפתוחה, אך התקשה לנצח שני משחקים רצופים בטורנירים בדלריי ביץ' ובאינדיאן וולס. מאזן הניצחונות-ההפסדים שלו העונה עומד על 9-4 (למעט היונייטד קאפ). פריץ, שבעונה שעברה הגיע לחצי הגמר במיאמי - הישגו הטוב ביותר בטורניר זה - מקווה לצבור מומנטום בטורניר הנוכחי, אך מודה ש"השבוע הזה יהיה מכריע עבור הברך".

למרות המצב, פריץ טוען שפציעתו אינה חמורה כפי שעלולה להיראות, וכי הוא מגיש "בצורה הטובה ביותר בקריירה שלו". עם זאת, המפתח עבורו הוא בריאות הגוף במלואו: "אני רק צריך לוודא שהגוף שלי בריא. כשאני מרגיש במאה אחוז, אני גם מרגיש שאני יכול לנוע ממש טוב. אני חושב שזה משהו שאולי לא הרגשתי שעשיתי טוב באינדיאן וולס", סיכם הטניסאי. ההחלטה הסופית של פריץ וצוותו תתקבל בהתאם לתחושותיו והתקדמותו במיאמי, במטרה לחזור לכשירות מלאה ולהציג את הטניס הטוב ביותר שלו, גם אם זה ידרוש הפסקה זמנית מהסבב התובעני.