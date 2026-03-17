ביג טיים: על ההתפתחות של מכבי גבעתיים

אחד מהסיפורים המיוחדים מעולם מחלקות הנוער מגיע ממועדון הכדורגל של מכבי גבעתיים, ככל הנראה המועדון היחיד בישראל שאינו מתאמן ופועל בשטחה של העיר שאת שמה הוא נושא.



מחלקת הנוער של מכבי גבעתיים הוקמה כזרוע התחרותית של שלוחת מזרח ת"א של רשת בתי הספר "גיל גול". העונה זוהי עונת הפעילות השלישית של המועדון, שמונה שלוש קבוצות ליגה - טרום ב', טרום א' וילדים ג', שמתאמנות ומארחות את משחקיהן במגרשי הכדורגל במתחם הספארי בר"ג ובספורטק צפון בת"א, כל זאת לצד פעילות ענפה של בית ספר לכדורגל.

קבוצות הטרומים מודרכות ע"י עדי כספי ודודי נוי. קבוצת טרום ב' לא הפסידה במשחקיה העונה, קבוצת טרום א' בעלת המאזן הטוב בליגת דן 1, קבוצת ילדים ג' בהדרכתו של שי לוי השתלבה בהצלחה בליגת דן 1.



את הדרך המקצועית במועדון מנווט אפי פתחי, המנהל המקצועי, שמנהל במקביל ובהצלחה את בתי הספר לכדורגל של מ.ס רמלה והפועל כפר שלם. אפי פתחי שבע רצון מקצב ההתפתחות במכבי גבעתיים: "התחלנו עונת פעילות שלישית אחרי שבעונה הראשונה התמודדנו כמו כולם עם השלכות השביעי לאוקטובר. למרות הכל, הצלחנו מדי עונה לגדול, הן בקבוצות הליגה והן בבית הספר לכדורגל”.

אפי פתחי וילדי קבוצת טרום ב (באדיבות המועדון)

עוד הוסיף: ”הצלחנו ליצור כאן קהילה של ממש, עם הורים מדהימים, שתומכים בילדיהם בצורה האידיאלית ביותר. אחת האמהות, לירון חן - ששני בניה משחקים בקבוצות הטרומים, לקחה על עצמה ניהול של שלוש קבוצות ועושה עבודה מדהימה. יצרנו כאן צוות מקצועי איכותי עם מאמנים, ששמים דגש על חינוך, על אכפתיות מהילדים גם בחיים האישיים שלהם. לרשות השחקנים יש מאמנים מנטלים מצוינים בדמותם של נתן ינקוביץ' ומורן מועלם. יש לנו כאן הרגשה מצוינת של חדוות עשייה ועבודה בהרמוניה".



בחודש שעבר, זמן קצר לפני פרוץ המלחמה, שלוש קבוצות הליגה של מכבי גבעתיים הדרימו עד לאילת, שם לקחו חלק במחנה אימונים קצר, אליו התלוותה גם נציגות של הורי השחקנים. אפי פתחי חזר עם שביעות רצון מירבית ממחנה האימונים: "לאחר שבעונה שעברה נציגות מהקבוצות שלנו טסה למחנה אימונים בבית הנבחרות בסופיה, בירת בולגריה, הפעם יצאו שלוש הקבוצות שלנו למחנה אימונים, כשבמקביל הגיעו גם קבוצת טרום א' של מ.כ קרית אונו, קבוצות מהחטיבה הצעירה של בית"ר ר"ג, קבוצה מבית הספר "גיל גול" בת"א וקבוצת אקדמיה של מכבי חיפה.

נהננו מאוד, פגשנו את הקבוצות לא רק במגרשים, אלא גם בקידוש של יום שישי. אנחנו מאוד מאמינים בפעילויות מחוץ לקופסה. בעונה שעברה ארגנו במתחם "גול טיים" בת"א טורניר לילדי גבעתיים, שלקחו בו חלק מאות ילדים. שמחים שיש לנו עם מי לעשות את הפעילויות המהנות הללו".

שחקני קבוצת ילדים ג של מכבי גבעתיים (באדיבות המועדון)





לאפי פתחי משאלת לב בנוגע לעתיד: "עד כה, הניסיונות שלנו להכרה מצד עיריית גבעתיים, לא הניבו פירות. מקווים מאוד שהעירייה והעומד בראשה, מר רן קוניק, ישתכנעו להכיר בנו. במועדון שלנו רוב הילדים הפעילים הם תושבי גבעתיים, ששמחים לשאת את שמה של העיר בגאווה. מקווים מאוד, שנזכה לפעול במגרש ביתי בתחומי העיר, שנצליח להמשיך בהתפתחות, לגדול מבחינת כמות ואיכות ונוכל לתת אופק לשחקנים".