"זה כמו גמר עבורנו, זקוקים לדחיפה של הקהל"

מאמן ליברפול, ארנה סלוט, הופיע הערב למסיבת העיתונאים לקראת משחק הגומלין הקריטי מול גלאטסראיי בליגת האלופות, כשהם בפיגור 1:0 מהמשחק הראשון. המאמן מנסה להרגיע את הרוחות לאחר התיקו מול טוטנהאם וקריאות הבוז שנשמעו באנפילד בתחילת השבוע.

על חוסר היציבות של הקבוצה הודה המאמן בכנות כי הקבוצה מתקשה לייצר המשכיות: "היינו תחרותיים כמעט בכל המשחקים ששיחקנו העונה, אבל אין ספק שחסרה לנו העקביות הנדרשת, במיוחד מול קבוצות שאנחנו אמורים לנצח על הנייר. אנחנו חייבים למצוא את הדרך לשמור על רמה גבוהה לאורך זמן".

על חשיבות המשחק מול הטורקים: "מבחינתנו, המשחק מחר הוא כמו חצי גמר. אנחנו מבינים את המשמעות של התוצאה ואנחנו חייבים להיות בשיא היכולת שלנו כדי להמשיך הלאה במפעל. אין הזדמנות שנייה".

אוהדי ליברפול (רויטרס)

על האווירה המתוחה באנפילד אמר סלוט: "אנחנו מחפשים ומצפים לתמיכה של אנפילד מחר. אנחנו יודעים כמה הקהל שלנו יכול להיות עוצמתי בלילות אירופיים. עם זאת, אנחנו אלו שצריכים לספק את ההוכחות על המגרש כדי להחזיר להם את האמונה והביטחון בנו".

על הגישה המקצועית הנדרשת: "אנחנו צריכים לשחק עם הרבה תשוקה אבל גם עם ראש קר. הפיגור מהמשחק הראשון הוא מינימלי, ואם נשחק בדרך שלנו ונדע לנצל את המצבים, אני מאמין שנוכל להפוך את התוצאה".

שחקני ליברפול מאוכזבים (IMAGO)

על מצב הסגל: "אלכסנדר איסאק לא זמין, ולגבי ג'ו גומז נחליט רק מחר. הוא לא היה כשיר להתאמן היום. הוא סובל מיותר מדי רגישויות מהמשחק האחרון, למרות שהבעיות האלו צצו כבר אחרי המפגש הקודם מול גלאטסראיי. האמת היא שהתכנון המקורי לא היה שגומז ישחק נגד טוטנהאם, אבל קונאטה הרגיש את שריר הירך האחורי ולא רצינו לסכן אותו. ג'ו ינסה להתאמן מחר".

על תהליך השיקום של אלכסנדר איסאק: "עצם העובדה שאתם רואים את אלכס על כר הדשא מראה שהוא מתקרב לחזרה, אבל הוא לא יהיה זמין למשחק בשבת ואין כרגע תאריך יעד מדויק. אחרי שמתאמנים חודשים בנפרד במסגרת שיקום אישי, המעבר לאימונים עם כל הקבוצה הוא קפיצת מדרגה גדולה, ולשחק בפרמייר ליג ובליגת האלופות זו כבר עליית מדרגה רצינית הרבה יותר".