יום שלישי, 17.03.2026 שעה 19:04
כדורסל עולמי  >> יורוליג

מתקרבת לפלייאוף: תמונת המצב של הפועל ת"א

לאחר הניצחון על פאריס ועם 8 משחקים שנותרו, החבורה של איטודיס רשמה צעד משמעותי לסיום בשישייה הראשונה. המשחקים הבאים, המיקומים והטבלה בפנים

אלייז'ה בראיינט (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב המשיכה בכושר הטוב שלה ביורוליג הערב (שלישי) כאשר גברה 82:93 על פאריס במשחק שנערך בסופיה, בולגריה. בכך, החבורה של דימיטריס איטודיס רושמת שלושה ניצחונות רצופים במפעל הבכיר ביבשת, והיא מתקרבת להבטיח מקום בפלייאוף (לסיים בין ששת המקומות הראשונים).

עתה, האדומים נמצאים ביתרון של ניצחון על הכוכב האדום בלגרד שנמצאת במקום השישי, ולרשותם עוד משחק חסר שעליהם להשלים. כמו כן, לקבוצה יתרון של שני ניצחונות על אלו המדורגות במקומות 7-10 המובילים לפליי אין, וגם מהן יש להפועל משחק חסר.

כלומר, יש לקבוצה של המאמן היווני סיכוי טוב להעפיל לפלייאוף ישירות, אך לוח המשחקים שמחכה להם הוא קשה ויהיה עליהם להמשיך במומנטום המצוין שלהם כדי להשיג את מטרתם.

טבלת היורוליג העדכנית

1 - פנרבחצ'ה – 30 משחקים, 22 ניצחונות, 8 הפסדים
2 - אולימפיאקוס – 31 משחקים, 20 ניצחונות, 11 הפסדים
3 - ריאל מדריד – 31 משחקים, 20 ניצחונות, 11 הפסדים
4 - ולנסיה – 31 משחקים, 21  ניצחונות, 10 הפסדים
5 - הפועל תל אביב – 30  משחקים, 19 ניצחונות, 11 הפסדים
6 - הכוכב האדום – 31 משחקים, 18 ניצחונות, 13 הפסדים
7 - ז'לגיריס – 31 משחקים, 17 ניצחונות, 14 הפסדים
8 - מונאקו – 31 משחקים, 17 ניצחונות, 14 הפסדים
7 - פנאתינייקוס – 31 משחקים, 17 ניצחונות, 14 הפסדים
8 - ברצלונה – 31 משחקים, 17 ניצחונות, 14 הפסדים

המשחקים שנותרו להפועל ת"א:
19.3 - וירטוס בולוניה (בית)
24.3 - ריאל מדריד (חוץ)
27.3 - באסקוניה (חוץ)
2.4 - פנאתינייקוס (בית)
7.4 - פנרבחצ'ה (בית)
9.4 - אולימפיאקוס (בית)
12.4 - מכבי ת"א (חוץ)
17.4 - מונאקו (חוץ)

