מתקרבת לפלייאוף: תמונת המצב של הפועל ת"א

הפועל תל אביב המשיכה בכושר הטוב שלה ביורוליג הערב (שלישי) כאשר גברה 82:93 על פאריס במשחק שנערך בסופיה, בולגריה. בכך, החבורה של דימיטריס איטודיס רושמת שלושה ניצחונות רצופים במפעל הבכיר ביבשת, והיא מתקרבת להבטיח מקום בפלייאוף (לסיים בין ששת המקומות הראשונים), במה שיקנה לה מקום ביורוליג גם בעונה הבאה.

עתה, האדומים נמצאים ביתרון של ניצחון על הכוכב האדום בלגרד שנמצאת במקום השישי, ולרשותם עוד משחק חסר שעליהם להשלים. כמו כן, לקבוצה יתרון של שני ניצחונות על אלו המדורגות במקומות 7-10 המובילים לפליי אין, וגם מהן יש להפועל משחק חסר.

כלומר, יש לקבוצה של המאמן היווני סיכוי טוב להעפיל לפלייאוף ישירות, אך לוח המשחקים שמחכה להם הוא קשה ויהיה עליהם להמשיך במומנטום המצוין שלהם כדי להשיג את מטרתם.

עשר המקומות הראשונים בטבלת היורוליג

1 - פנרבחצ'ה – 31 משחקים, 22 ניצחונות, 9 הפסדים

2 - אולימפיאקוס – 32 משחקים, 21 ניצחונות, 11 הפסדים

3 - ריאל מדריד – 31 משחקים, 20 ניצחונות, 11 הפסדים

4 - ולנסיה – 31 משחקים, 21 ניצחונות, 10 הפסדים

5 - הפועל תל אביב – 30 משחקים, 19 ניצחונות, 11 הפסדים

6 - הכוכב האדום – 31 משחקים, 18 ניצחונות, 13 הפסדים

7 - ז'לגיריס – 31 משחקים, 17 ניצחונות, 14 הפסדים

8 - מונאקו – 31 משחקים, 17 ניצחונות, 14 הפסדים

7 - פנאתינייקוס – 31 משחקים, 17 ניצחונות, 14 הפסדים

8 - ברצלונה – 31 משחקים, 17 ניצחונות, 14 הפסדים

המשחקים שנותרו להפועל ת"א:

19.3 - וירטוס בולוניה (בית)

24.3 - ריאל מדריד (חוץ)

27.3 - באסקוניה (חוץ)

2.4 - פנאתינייקוס (בית)

7.4 - פנרבחצ'ה (בית)

9.4 - אולימפיאקוס (בית)

12.4 - מכבי ת"א (חוץ)

17.4 - מונאקו (חוץ)