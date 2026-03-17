במקום ספרד: היריבה החדשה של ארגנטינה ומסי

לאחר הסערה שנוצרה בעקבות ביטול הפינאליסימה, שהותיר מאחוריו מחלוקת ומתיחות בין אופ"א, קונמבול והתאחדות הכדורגל הארגנטינאית, הודיעה ההתאחדות הארגנטינאית דרך הרשתות החברתיות כי הנבחרת של ליאונל סקאלוני כבר מצאה יריבה לתאריך שבו הייתה אמורה לפגוש את ספרד.

אלופת העולם ואלופת אמריקה, שהציעה להתמודד מול הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה ב-31 במרץ במשחק שבסופו של דבר בוטל, תפגוש כעת את גואטמלה במשחק ידידות שייערך בארגנטינה. "נתראה בארגנטינה", נכתב בכותרת ההודעה שפרסמה ההתאחדות הדרום אמריקאית באתר הרשמי שלה.

"לאחר ביטול הפינאליסימה, השחקנים של ליאונל סקאלוני יגיעו לארגנטינה לשבוע של עבודה קבוצתית אינטנסיבית ויקיימו משחק ידידות ביום שלישי, 31 במרץ, מול גואטמלה. בימים הקרובים יפורסם לוח הזמנים של האימונים, רשימת הזימונים לחלון הנבחרות הזה והאצטדיון שבו ייערך המשחק", נכתב בהודעת הנבחרת הארגנטינאית לציבור.

שחקני נבחרת ארגנטינה (IMAGO)

מ-27 במרץ ל-31 במרץ, ולבסוף לביטול

לפני כמה ימים אופ"א הודיעה רשמית על ביטול הפינאליסימה, המשחק שהיה אמור להפגיש בין נבחרת ארגנטינה של ליאו מסי, אלופת אמריקה, לבין נבחרת ספרד של לאמין ימאל, הכוכב הבולט ביורו שבו זכתה לה רוחה. הסיבה הראשונית הייתה כי המתיחות שנוצרה בעקבות הסכסוך במזרח התיכון מסכנת את קיום המשחק. כאשר נעשו ניסיונות למצוא מגרשים חלופיים, לא הושגה הסכמה ובסופו של דבר הוחלט לבטל את המשחק.

"ארגנטינה הציגה הצעה נגדית לקיים את המשחק לאחר המונדיאל, אך מאחר שלספרד אין תאריכים פנויים, האפשרות הזו נאלצה להיפסל. לבסוף, ובניגוד לתוכנית המקורית שלפיה המשחק היה אמור להיערך ב-27 במרץ, ארגנטינה הודיעה כי היא זמינה לשחק רק ב-31 במרץ, תאריך שהתברר כבלתי אפשרי", הבהיר הארגון האירופי. דווקא בתאריך הזה, שלא התקבל, תשחק ארגנטינה מול גואטמלה כחלק מההכנות שלה למונדיאל 2026.

"במצב הזה, ביום שבת 14 במרץ הגיעה להתאחדות הארגנטינאית הצעה לקיים את המשחק במגרש ניטרלי באיטליה, ב-27 במרץ. ארגנטינה קיבלה את הרעיון ללא הסתייגויות, מלבד התאריך, והציעה את 31 במרץ. למרבה הצער, אופ"א הודיעה כי קיום המשחק ב-31 במרץ, רק 4 ימים לאחר המועד המקורי שהוצע, אינו אפשרי, ולכן הפינאליסימה בוטלה", הסבירו גם קונמבול ונבחרת ארגנטינה בהודעה רשמית.