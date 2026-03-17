יום שלישי, 17.03.2026 שעה 17:55
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6021-4429מילאן2
5930-4529נאפולי3
5422-4829קומו4
5328-5129יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3839-3529ססואולו10
3642-3329אודינזה11
3436-2129פארמה12
3340-3629גנואה13
3350-3229טורינו14
3041-3129קליארי15
2843-3429פיורנטינה16
2739-2129לצ'ה17
2444-2329קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

ליאאו הוציא תסכול ברשתות, מילאן תמכור אותו?

בצל התקופה הלא טובה של הפורטוגלי, אירוע שקרה במשחק מול לאציו העלה לא מעט מחשבות במועדון. סעיף השחרור הוא 170 מיליון, אך הרוסונרי ישקלו גם 80

|
רפאל ליאאו (IMAGO)
הפעם מאסימיליאנו אלגרי לא יכול היה להרשות לעצמו לכעוס. לאחר ההפסד של מילאן ללאציו, מאמן הרוסונרי נאלץ להתמודד עם האכזבה מהחמצת הזדמנות גדולה לצמצם את הפער מהמוליכה אינטר, שסיימה ב-1:1 מול אטאלנטה. מעבר לכך, המאמן גם היה צריך להרגיע את הרוחות בחדר ההלבשה, במיוחד של רפאל ליאאו וכריסטיאן פוליסיק.

בין היתר בגלל פציעות וניסויים טקטיים שונים, השניים עדיין לא הצליחו להתחבר בצורה מלאה על כר הדשא ולייצר יציבות בשיתוף הפעולה ביניהם, דבר שבא לידי ביטוי גם במשחק בסטאדיו אולימפיקו וגרם לתסכול גדול אצל החלוץ הפורטוגלי. כאשר הוחלף בדקה ה-68, כשמילאן כבר בפיגור, ליאאו נראה נסער מאוד על הספסל ואף נמנע מלחבק את המאמן שלו.

מתיחות בחדר ההלבשה ושאלות לגבי העתיד

התמונות מהאירוע התפשטו במהירות. על פי הדיווחים, החלוץ כעס במיוחד על שני מצבים במחצית השנייה שבהם תחילה פבלוביץ' ולאחר מכן כריסטיאן פוליסיק לא מסרו לו בכמה ריצות עומק, מהלכים שהיו יכולים לקרב אותו לשער של מוטה. עם חזרתו לחדר ההלבשה דרש הפורטוגלי הסברים, בעיקר מפוליסיק, ואלגרי נאלץ להתערב כדי למנוע הסלמה נוספת. לא מדובר במשהו בלתי הפיך, אך זו הייתה תגובה שניתן להבין לאחר הפסד.

בעטה בדלי: מילאן מתרסקת עם הפסד ללאציו

עם זאת, גם ליאאו וגם מילאן צפויים לחשוב על הסיטואציה. המועדון רואה בחלוץ הפורטוגלי שחקן מרכזי, אך חוסר היציבות, לעיתים אפילו בתוך אותו משחק, הוא בעיה שקשה להתעלם ממנה, במיוחד בעונה שבה הרבה עומד על הכף, כאשר הקבוצה נאבקת על מקום בליגת האלופות ששוויו כ-50 מיליון אירו.

סכום כזה נחשב חשוב מאוד לחיזוק הסגל בקיץ הקרוב, ולכן מחשבות על העתיד הן בלתי נמנעות. חוזהו של רפאל ליאאו במועדון מסתיים ביוני 2028 וכולל סעיף שחרור כמעט בלתי ניתן להשגה של 170 מיליון אירו.

עם זאת, במילאן יהיו מוכנים לשקול הצעות נמוכות יותר, סביב 80 מיליון אירו, במיוחד בהתחשב בכך שליאאו עומד כעת על מאזן של 9 שערים ו-2 בישולים בליגה ועוד שער אחד בגביע האיטלקי. מדובר במספרים צנועים יחסית, במיוחד לאור היכולת הטכנית הברורה שלו. הנהלת המועדון שוקלת את המצב, בעוד ליאאו עצמו נאחז באמונתו. לאחר משחק הסרייה א' הוא פרסם ברשתות החברתיות פסוק מהתנ"ך וכתב: "עשה את מה שאתה יכול, הבלתי אפשרי הוא המשימה שלי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */