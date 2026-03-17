ליאאו הוציא תסכול ברשתות, מילאן תמכור אותו?

הפעם מאסימיליאנו אלגרי לא יכול היה להרשות לעצמו לכעוס. לאחר ההפסד של מילאן ללאציו, מאמן הרוסונרי נאלץ להתמודד עם האכזבה מהחמצת הזדמנות גדולה לצמצם את הפער מהמוליכה אינטר, שסיימה ב-1:1 מול אטאלנטה. מעבר לכך, המאמן גם היה צריך להרגיע את הרוחות בחדר ההלבשה, במיוחד של רפאל ליאאו וכריסטיאן פוליסיק.

בין היתר בגלל פציעות וניסויים טקטיים שונים, השניים עדיין לא הצליחו להתחבר בצורה מלאה על כר הדשא ולייצר יציבות בשיתוף הפעולה ביניהם, דבר שבא לידי ביטוי גם במשחק בסטאדיו אולימפיקו וגרם לתסכול גדול אצל החלוץ הפורטוגלי. כאשר הוחלף בדקה ה-68, כשמילאן כבר בפיגור, ליאאו נראה נסער מאוד על הספסל ואף נמנע מלחבק את המאמן שלו.

מתיחות בחדר ההלבשה ושאלות לגבי העתיד

התמונות מהאירוע התפשטו במהירות. על פי הדיווחים, החלוץ כעס במיוחד על שני מצבים במחצית השנייה שבהם תחילה פבלוביץ' ולאחר מכן כריסטיאן פוליסיק לא מסרו לו בכמה ריצות עומק, מהלכים שהיו יכולים לקרב אותו לשער של מוטה. עם חזרתו לחדר ההלבשה דרש הפורטוגלי הסברים, בעיקר מפוליסיק, ואלגרי נאלץ להתערב כדי למנוע הסלמה נוספת. לא מדובר במשהו בלתי הפיך, אך זו הייתה תגובה שניתן להבין לאחר הפסד.

עם זאת, גם ליאאו וגם מילאן צפויים לחשוב על הסיטואציה. המועדון רואה בחלוץ הפורטוגלי שחקן מרכזי, אך חוסר היציבות, לעיתים אפילו בתוך אותו משחק, הוא בעיה שקשה להתעלם ממנה, במיוחד בעונה שבה הרבה עומד על הכף, כאשר הקבוצה נאבקת על מקום בליגת האלופות ששוויו כ-50 מיליון אירו.

סכום כזה נחשב חשוב מאוד לחיזוק הסגל בקיץ הקרוב, ולכן מחשבות על העתיד הן בלתי נמנעות. חוזהו של רפאל ליאאו במועדון מסתיים ביוני 2028 וכולל סעיף שחרור כמעט בלתי ניתן להשגה של 170 מיליון אירו.

עם זאת, במילאן יהיו מוכנים לשקול הצעות נמוכות יותר, סביב 80 מיליון אירו, במיוחד בהתחשב בכך שליאאו עומד כעת על מאזן של 9 שערים ו-2 בישולים בליגה ועוד שער אחד בגביע האיטלקי. מדובר במספרים צנועים יחסית, במיוחד לאור היכולת הטכנית הברורה שלו. הנהלת המועדון שוקלת את המצב, בעוד ליאאו עצמו נאחז באמונתו. לאחר משחק הסרייה א' הוא פרסם ברשתות החברתיות פסוק מהתנ"ך וכתב: "עשה את מה שאתה יכול, הבלתי אפשרי הוא המשימה שלי".