בשל המצב הביטחוני: מרתון ירושלים נדחה ל-17.4

עיריית ירושלים הודיעה היום (שלישי) כי מרתון Winner ירושלים הבינלאומי ה-15, שתוכנן להיערך ביום שישי 27.3, נדחה למועד חדש, 17.4.26. ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב מיוחדת שנערכה הבוקר בהובלת ראש העיר ירושלים משה ליאון ומנכ״ל הטוטו מאיר ברדוגו, בהשתתפות משטרת ישראל, פיקוד העורף, נציגי הפקת המרתון וגורמי מקצוע נוספים.

במהלך הדיון בחנו הגורמים המעורבים את כלל ההיבטים הביטחוניים והציבוריים, ובסיומו הוחלט כי לא ניתן לקיים את האירוע בתאריך המקורי בצורה בטוחה ומסודרת. לפי ההודעה, המצב הביטחוני המורכב והנחיות פיקוד העורף הם שהובילו להחלטה לדחות את האירוע בחודש.

ההרשמה תועבר אוטומטית למועד החדש

דחיית המרוץ צפויה גם לאפשר לרצים זמן נוסף להתכונן לאירוע, לאחר תקופה שבה רבים התקשו לשמור על שגרת אימונים בשל הלחימה האינטנסיבית. כל המשתתפים שכבר נרשמו למרתון יועברו באופן אוטומטי למועד החדש.

הרצים במרתון ירושלים (אורן בן חקון)

מי שיבקש לבטל את השתתפותו בתאריך החדש ולקבל זיכוי, או להעביר את ההרשמה למרתון של 2027, יוכל לעשות זאת דרך אתר המרתון הרשמי.

בעירייה הבהירו כי קיום המרוץ ב-17.4 מותנה באישור כל הגורמים הרלוונטיים, כולל גורמי רפואה וביטחון, ובהתאם לכל התנאים הנדרשים לקיום האירוע.

ראש העיר ירושלים משה ליאון התייחס להחלטה ואמר: "מרתון ירושלים הוא אירוע מרכזי וחשוב עבור העיר, הרצים מרחבי הארץ והקהילה הבינלאומית של רצי המרתון, אך בראש ובראשונה עומדת לנגד עינינו בטיחות המשתתפים, הצוותים והציבור. לאחר הערכת מצב מעמיקה, החלטנו לדחות את המרתון למועד החדש, 17.4. אני מודה לכל השותפים ולכל המשתתפים על סבלנותם ומזמין את כל הנרשמים להירשם ולהשתתף במרתון במועד החדש".