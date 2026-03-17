ארון יעקובישווילי זומן לסגל הבוגרת של הונגריה

האם הדלת נסגרה עבור נבחרת ישראל? ארון יעקובישווילי, שוער יהודי שנולד בהונגריה ונחשב לכישרון גדול במחלקות הנוער של ברצלונה במשך השנים, קיבל את זימון הבכורה שלו לסגל הנבחרת הבוגרת, שתפגוש בחודש מרץ את סלובניה ויוון לשני משחקי ידידות.

יעקובישווילי בן ה-20 רושם עונת בוגרים נהדרת במדי אנדורה, שאחרי 30 מחזורים ניצבת במרכז הטבלה בליגה השנייה בספרד. השוער הצעיר שמר על רשת נקייה 3 פעמים וספג 29 שערים וב-21 הופעות, כשהיכולת לא נעלמה מעיני מאמן הנבחרת מרקו רוסי.

ארון, אחיו הקטן של אנטל שחקנה של ג’ירונה המושאל לטנריפה, התבטא בעבר לגבי העדפותיו כשדיבר על כך שהוא מעדיף לשחק במדי הונגריה, וזו המטרה של שניהם. הפעם הוא זומן ללא אחיו, שבעצמו קיבל זימון בכורה לפני כמעט שנתיים, ויצפה במשחקים מהבית.

אנטל יעקובישווילי (IMAGO)

הסיכוי לייצג את נבחרת ישראל

האם זה סותם את הגולל על האפשרות שייצג את מדי נבחרת ישראל בעתיד? התשובה היא לא, אך היא מורכבת יותר מכך. האחים אנטל וארון, שנולדו לאב יהודי שהיה בישראל רק למשך שנתיים, כשעצם השהות שלו קצרה מדי על הנייר. כבר היו תקדימים מעולם, אך עצם הזימון שלהם, אם ירצו אכן לייצג את המדים הלאומיים, מצריך אישור מפיפ”א.