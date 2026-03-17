יום רביעי, 18.03.2026 שעה 01:42
כדורגל ישראלי

ארון יעקובישווילי זומן לסגל הבוגרת של הונגריה

הסיפור סגור? השוער היהודי הצעיר ששייך לברצלונה ומשחק באנדורה מהליגה השנייה בספרד קיבל לראשונה בקריירה מקום בבוגרים של מדינתו למשחקי חודש מרץ

|
ארון יעקובישווילי (IMAGO)
האם הדלת נסגרה עבור נבחרת ישראל? ארון יעקובישווילי, שוער יהודי שנולד בהונגריה ונחשב לכישרון גדול במחלקות הנוער של ברצלונה במשך השנים, קיבל את זימון הבכורה שלו לסגל הנבחרת הבוגרת, שתפגוש בחודש מרץ את סלובניה ויוון לשני משחקי ידידות.

יעקובישווילי בן ה-20 רושם עונת בוגרים נהדרת במדי אנדורה, שאחרי 30 מחזורים ניצבת במרכז הטבלה בליגה השנייה בספרד. השוער הצעיר שמר על רשת נקייה 3 פעמים וספג 29 שערים וב-21 הופעות, כשהיכולת לא נעלמה מעיני מאמן הנבחרת מרקו רוסי.

ארון, אחיו הקטן של אנטל שחקנה של ג’ירונה המושאל לטנריפה, התבטא בעבר לגבי העדפותיו כשדיבר על כך שהוא מעדיף לשחק במדי הונגריה, וזו המטרה של שניהם. הפעם הוא זומן ללא אחיו, שבעצמו קיבל זימון בכורה לפני כמעט שנתיים, ויצפה במשחקים מהבית.

הסיכוי לייצג את נבחרת ישראל

האם זה סותם את הגולל על האפשרות שייצג את מדי נבחרת ישראל בעתיד? התשובה היא לא, אך היא מורכבת יותר מכך. האחים אנטל וארון, שנולדו לאב יהודי שהיה בישראל רק למשך שנתיים, כשעצם השהות שלו קצרה מדי על הנייר. כבר היו תקדימים מעולם, אך עצם הזימון שלהם, אם ירצו אכן לייצג את המדים הלאומיים, מצריך אישור מפיפ”א.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */