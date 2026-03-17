לאחר בקשת איראן: זו התגובה הרשמית מפיפ"א

המתיחות הפוליטית סביב נבחרת איראן ממשיכה לעורר סימני שאלה לקראת מונדיאל 2026, אך בפיפ"א מבהירים כי נכון לעכשיו אין כל כוונה לשנות את לוח המשחקים. זאת למרות הצעות שונות להעביר את משחקי הנבחרת למדינה אחרת והצהרות פוליטיות שהטילו ספק בעצם השתתפותה בטורניר.

על פי דיווחים, מקסיקו הציעה לארח את משחקי איראן במונדיאל בשל ההסלמה ביחסים בין איראן לארצות הברית, אחת המארחות של הטורניר יחד עם קנדה ומקסיקו. עם זאת, פיפ"א דחתה את הבקשה והבהירה כי לפי התכנון הנוכחי איראן אמורה לשחק שני משחקים בלוס אנג'לס ומשחק נוסף בסיאטל.

הרקע למחלוקת מגיע לאחר תקופה של מתיחות גוברת בין ארצות הברית, ישראל ואיראן, ובמיוחד לאחר חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בתקיפה אווירית. בעקבות האירועים רמז שר הספורט האיראני כי ייתכן שנבחרת איראן לא תשתתף בטורניר, אך עד כה לא התקבלה החלטה רשמית בנושא.

שחקני איראן (IMAGO)

גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לסוגיה ברשת Truth Social וכתב כי נבחרת איראן "מוזמנת למונדיאל", אך הוסיף כי אינו בטוח שנכון שתשתתף בו "לטובתם ולמען ביטחונם". דבריו עוררו פרשנויות שונות, כאשר נשיא ההתאחדות האיראנית מהדי טאג' טען כי טראמפ למעשה הודה שאינו יכול להבטיח את ביטחון השחקנים בארצות הברית.

טאג' אף כתב ברשת X כי אם אכן אין הבטחה לביטחון הנבחרת, איראן לא תיסע לארצות הברית וכי ההתאחדות מנהלת שיחות עם פיפ"א בניסיון להעביר את משחקי הנבחרת למקסיקו. אולם בקשה זו, כאמור, נדחתה.

פיפ"א מבהירה: אין שינוי בלוח המשחקים

לאחר הדיווחים והלחץ הגובר, פיפ"א פרסמה הבהרה רשמית והדגישה כי נכון לעכשיו התוכנית המקורית נשארת בעינה. בהצהרה שנמסרה ל'אתלטיק' נאמר: "פיפ"א נמצאת בקשר קבוע עם כל ההתאחדויות המשתתפות, כולל איראן, כדי לדון בהיערכות למונדיאל 2026. פיפ"א מצפה שכל הנבחרות המשתתפות יתחרו בהתאם ללוח המשחקים שפורסם ב-6 בדצמבר 2025".

לפי התכנון הנוכחי, איראן אמורה לפגוש את ניו זילנד ב-15 ביוני ואת בלגיה ב-21 ביוני, כאשר שני המשחקים ייערכו בלוס אנג'לס. המשחק השלישי של הנבחרת בשלב הבתים מתוכנן ל-26 ביוני בסיאטל מול מצרים.

עם זאת, אם בסופו של דבר איראן תחליט לפרוש מהטורניר, לפיפ"א יש את הסמכות להחליט איזו נבחרת תתפוס את מקומה. עיראק ואיחוד האמירויות הן הנבחרות המדורגות הגבוהות ביותר באסיה שטרם העפילו לטורניר.

בינתיים, גם נשיא התאחדות הכדורגל האסייתית, ווינדזור ג'ון, ניסה להרגיע את הרוחות והבהיר כי נכון לעכשיו איראן עדיין מתכננת להשתתף בטורניר. לדבריו, "בסופו של דבר ההתאחדות היא זו שצריכה להחליט אם הנבחרת תשחק, ונכון להיום היא הודיעה לנו שהיא מגיעה למונדיאל. הם חברים שלנו בהתאחדות, הם העפילו לטורניר ואנחנו מקווים שהם יפתרו את הבעיות שלהם ויוכלו להשתתף".