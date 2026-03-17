יום שלישי, 17.03.2026 שעה 17:01
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

"הימנעו מסוכר": השינוי הפיזי המדהים של הנרי

מאז הפרישה ובגיל 48, כוכב ברצלונה וארסנל לשעבר מחטב את גופו יחד עם מאמן אישי, ומקפיד על כושרו במטרה להעלות מסת שריר: "תעבדו קשה ותאכלו טוב"

|
תיירי הנרי (אינסטגרם)
תיירי הנרי (אינסטגרם)

תיירי הנרי הוא אגדת כדורגל. מי שהיה שחקן מונאקו, יובנטוס, ארסנל, ברצלונה וניו יורק רד בולס, וגם שחקן נבחרת צרפת (אלוף העולם 1998 ואלוף אירופה 2000), מעביר כיום את זמנו כפרשן בטלוויזיה הבריטית TNT Sports. שחקן הכנף הצרפתי נחשב לאחד הכדורגלנים המשפיעים ביותר בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, כשחקן מיוחד במינו.

הצרפתי הגיע לשיאו גם בברצלונה. הוא נחת בקאמפ נואו בקיץ 2007 והגיע לחדר הלבשה שבו שיחקו שמות גדולים כמו ליאו מסי, סמואל אטו, אנדרס אינייסטה, צ'אבי וקרלס פויול. אפילו מסי ידע שמגיע כוכב גדול. לפני שנים הפרעוש לא הסתיר את הגאווה וההערכה שלו לחלוץ העבר תיירי הנרי: "ביום הראשון שהוא נכנס לחדר ההלבשה לא העזתי להסתכל לו בפנים. ידעתי את כל מה שהוא עשה באנגליה. הוא היה כוכב. הייתה לי תמונה ברורה שלו בראש, ופתאום היינו באותה קבוצה", אמר הארגנטינאי לפני שנים. תיירי הנרי שיחק בסך הכל 121 משחקים במדי ברצלונה בין 2007 ל-2010.

'טיטי' ממשיך לשמור על הגוף

הצרפתי, שפרש מהספורט שאהב ביותר ב-2014, ממשיך להיות דוגמה לספורטיביות. הוא ממשיך לשמור על כושרו בחדר הכושר יחד עם מאמן אישי. בסוף השבוע האחרון, בזמן הפנוי שלו, פרסם אוסף סרטונים ותמונות מאימונים. בגיל 48 הוא גם גילה עניין בענפי ספורט אחרים באופן חובבני, כמו כדורסל וטניס, אם כי לא ברמה מקצועית.

תיירי הנרי (רויטרס)

"אימון של שעה עם השותף שלי. וגם אפוד של 10 קילו עליי. תעבדו קשה, תאכלו טוב ובלי לצרוך סוכר", כתב בטקסט של הפוסט שלו באינסטגרם. הנרי הסביר כי מאז שסיים את קריירת המשחק הוא מקפיד מאוד על הכושר הגופני שלו ושואף לשמור על גוף במצב מצוין. בתמונות ניתן לראות אותו עם שרירי בטן בולטים ומראה חזק בפלג הגוף העליון. גם הרגליים נראות מחוטבות, כפי שניתן היה לצפות.

ברשתות החברתיות הנרי שומר על פרופיל פעיל וקרוב לעוקביו, ומשתף הן אימונים והן רגעים אישיים ומחשבות על הספורט. לעיתים קרובות הוא מפרסם זיכרונות מקריירת המשחק שלו, שיחות עם חברים לשעבר לקבוצה וטיפים לבריאות ולאימונים, ומראה כי גם לאחר הפרישה הוא עדיין דמות משפיעה בתוך ומחוץ למגרש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
