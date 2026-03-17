"הימנעו מסוכר": השינוי הפיזי המדהים של הנרי

תיירי הנרי הוא אגדת כדורגל. מי שהיה שחקן מונאקו, יובנטוס, ארסנל, ברצלונה וניו יורק רד בולס, וגם שחקן נבחרת צרפת (אלוף העולם 1998 ואלוף אירופה 2000), מעביר כיום את זמנו כפרשן בטלוויזיה הבריטית TNT Sports. שחקן הכנף הצרפתי נחשב לאחד הכדורגלנים המשפיעים ביותר בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, כשחקן מיוחד במינו.

הצרפתי הגיע לשיאו גם בברצלונה. הוא נחת בקאמפ נואו בקיץ 2007 והגיע לחדר הלבשה שבו שיחקו שמות גדולים כמו ליאו מסי, סמואל אטו, אנדרס אינייסטה, צ'אבי וקרלס פויול. אפילו מסי ידע שמגיע כוכב גדול. לפני שנים הפרעוש לא הסתיר את הגאווה וההערכה שלו לחלוץ העבר תיירי הנרי: "ביום הראשון שהוא נכנס לחדר ההלבשה לא העזתי להסתכל לו בפנים. ידעתי את כל מה שהוא עשה באנגליה. הוא היה כוכב. הייתה לי תמונה ברורה שלו בראש, ופתאום היינו באותה קבוצה", אמר הארגנטינאי לפני שנים. תיירי הנרי שיחק בסך הכל 121 משחקים במדי ברצלונה בין 2007 ל-2010.

'טיטי' ממשיך לשמור על הגוף

הצרפתי, שפרש מהספורט שאהב ביותר ב-2014, ממשיך להיות דוגמה לספורטיביות. הוא ממשיך לשמור על כושרו בחדר הכושר יחד עם מאמן אישי. בסוף השבוע האחרון, בזמן הפנוי שלו, פרסם אוסף סרטונים ותמונות מאימונים. בגיל 48 הוא גם גילה עניין בענפי ספורט אחרים באופן חובבני, כמו כדורסל וטניס, אם כי לא ברמה מקצועית.

תיירי הנרי (רויטרס)

"אימון של שעה עם השותף שלי. וגם אפוד של 10 קילו עליי. תעבדו קשה, תאכלו טוב ובלי לצרוך סוכר", כתב בטקסט של הפוסט שלו באינסטגרם. הנרי הסביר כי מאז שסיים את קריירת המשחק הוא מקפיד מאוד על הכושר הגופני שלו ושואף לשמור על גוף במצב מצוין. בתמונות ניתן לראות אותו עם שרירי בטן בולטים ומראה חזק בפלג הגוף העליון. גם הרגליים נראות מחוטבות, כפי שניתן היה לצפות.

ברשתות החברתיות הנרי שומר על פרופיל פעיל וקרוב לעוקביו, ומשתף הן אימונים והן רגעים אישיים ומחשבות על הספורט. לעיתים קרובות הוא מפרסם זיכרונות מקריירת המשחק שלו, שיחות עם חברים לשעבר לקבוצה וטיפים לבריאות ולאימונים, ומראה כי גם לאחר הפרישה הוא עדיין דמות משפיעה בתוך ומחוץ למגרש.