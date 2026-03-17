השורדים של היורוליג: מי לא פספס משחק השנה?

עונת היורוליג מתקרב לשלבי ההכרעה שלה, ורגע לפני סיום העונה הסדירה, ניתן לראות כי העונה הנוכחית מתאפיינת בשיעור היעדרויות גבוה במיוחד, כפי שעולה מנתוני השתתפות השחקנים ב-20 קבוצות המפעל. מתוך מספר גדול של 332 שחקנים שדרכו על הפרקט העונה, רק 45 מהם הצליחו להשתתף בכל משחקי קבוצתם - נתון המהווה כ-13.5% בלבד מכלל השחקנים.

המשמעות היא שרק שחקן אחד מכל שבעה שותף בכל מחזורי הליגה עד כה, ואם המגמה הנוכחית תימשך לתוך הישורת האחרונה של העונה הסדירה, שיעור השחקנים בעלי הנוכחות המלאה צפוי לצנוח לכ-10% ואולי אף פחות מכך. השפעת הפציעות וההיעדרויות ניכרת גם אצל הפועל ומכבי ת”א, על אף שמצבם יחסית מעודד ביחס לשאר הקבוצות.

בצד האדום של העיר ישנם לא פחות מחמישה שחקנים אשר לא רשמו היעדרות אחת העונה, כשקולין מלקום, איש ויינרייט, דן אוטורו, אנטוניו בלייקני וכריס ג’ונס מייצגים אותה ברשימה. לעומת זאת, בצד הצהוב הסתפקו בארבעה כאלו, כשרומן סורקין, תמיר בלאט, ג’ימי קלארק ו-וויל ריימן לא פספסו משחק.

תמיר בלאט ואנטוניו בלייקני. לא החסירו משחק (רדאד ג'בארה)

האם מדובר בתוצאה של עומס או רק במזל?

כאמור, מצבם של התל אביביות בכל מה שקשור לכך לא רע בכלל, כשמועדונים אחרים כמו אנאדולו אפס ובסקוניה אינם מחזיקים ולו בשחקן אחד שהצליח להישאר כשיר לאורך כל העונה. לעומתן, ז'לגיריס מתייצבת כקבוצה עמידה במיוחד, כשהיא מובילה את הטבלה עם שישה שחקנים ששותפו בכל המחזורים, וביניהם הכוכב הגדול סילבן פרנסיסקו.

ניתוח רשימת ה"שורדים" מלמד כי היכולת לשחק ברצף אינה קשורה בהכרח לעומס הדקות, אלא נראית כתוצאה של מזל. בין 45 השחקנים שנותרו ברשימה ניתן למצוא כוכבים גדולים שמשחקים דקות רבות, דוגמת מייק ג'יימס וקודי מילר מקנטייר, לצד שחקני משנה עם תפקידים מוגדרים יותר.