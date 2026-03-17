שרקי וריינדרס בהרכב סיטי, פיטארץ' ופראן בריאל

זה קורה כבר לא מעט, ליתר דיוק פעם חמישית ברציפות רק בשלב הנוקאאוט, אבל בכל פעם שזה קורה זה גדול כל כך. מנצ’סטר סיטי תארח היום (שלישי, 22:00) את ריאל מדריד במסגרת הגומלין של שמינית הגמר בליגת האלופות באצטדיון אתיחאד, אליו מגיעים הבלאנקוס עם מקדמה מבטיחה של 0:3 מהברנבאו.

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’יאנלואיג’י דונארומה, מתיאוש נונש, רובן דיאש, עבדוקודיר חוסאנוב, ראיין אייט נורי, רודרי, טיג’אני ריינדרס, ברנרדו סילבה, ג’רמי דוקו, ראיין שרקי וארלינג הולאנד.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אנטוניו רודיגר, דין האוסן, פראן גארסיה, אורליאן טשואמני, טיאגו פיטארץ’, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, ברהים דיאס ו-ויניסיוס.

כזכור, איש המשחק ללא צל של ספק בבירת ספרד היה פדריקו ואלוורדה, שחתם שלושער מופלא כבר במחצית הראשונה. לאחר מכן ריאל מדריד הספיקה לרשום ניצחון נוסף בדמות 1:4 על אלצ’ה, בו גם כן האורוגוואי כבש וגם ארדה גולר קינח עם מועמד ודאי לשער העונה באירופה.

מהצד השני, המצד של הסיטיזנס רע יותר. חניכיו של פפ גווארדיולה צריכים נס, שמתאים דווקא ליריבה לבצע במפעל הזה, כדי להעפיל לרבע הגמר ולא להיות מודחים שנה נוספת לנמסיס באלופות. אחרי ה-3:0, סיטי עוד הספיקה למעוד פעם נוספת עם 1:1 נגד ווסטהאם, שכנראה סגר סיפור במאבק האליפות.

מעבר ל-0:3 של ריאל מדריד במשחק הראשון לפני שבוע, שני הצדדים נפגשו כבר פעם נוספת העונה בברנבאו במסגרת שלב הליגה, ושם דווקא מנצ’סטר סיטי יצאה עם ידה על העליונה. רודריגו כבש ראשון, אבל ניקו אוריילי וארלינג הולאנד השלימו מהפך עוד במחצית הראשונה בדרך ל-1:2.