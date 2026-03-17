244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

שרקי וריינדרס בהרכב סיטי, פיטארץ' ופראן בריאל

התכולים יארחו את הבלאנקוס בפיגור 3:0 בגומלין שמינית גמר האלופות: הולאנד ודוקו ישלימו את ההתקפה של פפ, ויניסיוס וברהים בצד השני, אמבפה בספסל

ויניסיוס עם הכדור (רויטרס)
ויניסיוס עם הכדור (רויטרס)

זה קורה כבר לא מעט, ליתר דיוק פעם חמישית ברציפות רק בשלב הנוקאאוט, אבל בכל פעם שזה קורה זה גדול כל כך. מנצ’סטר סיטי תארח היום (שלישי, 22:00) את ריאל מדריד במסגרת הגומלין של שמינית הגמר בליגת האלופות באצטדיון אתיחאד, אליו מגיעים הבלאנקוס עם מקדמה מבטיחה של 0:3 מהברנבאו.

הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’יאנלואיג’י דונארומה, מתיאוש נונש, רובן דיאש, עבדוקודיר חוסאנוב, ראיין אייט נורי, רודרי, טיג’אני ריינדרס, ברנרדו סילבה, ג’רמי דוקו, ראיין שרקי וארלינג הולאנד.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, אנטוניו רודיגר, דין האוסן, פראן גארסיה, אורליאן טשואמני, טיאגו פיטארץ’, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, ברהים דיאס ו-ויניסיוס.

כזכור, איש המשחק ללא צל של ספק בבירת ספרד היה פדריקו ואלוורדה, שחתם שלושער מופלא כבר במחצית הראשונה. לאחר מכן ריאל מדריד הספיקה לרשום ניצחון נוסף בדמות 1:4 על אלצ’ה, בו גם כן האורוגוואי כבש וגם ארדה גולר קינח עם מועמד ודאי לשער העונה באירופה.

מהצד השני, המצד של הסיטיזנס רע יותר. חניכיו של פפ גווארדיולה צריכים נס, שמתאים דווקא ליריבה לבצע במפעל הזה, כדי להעפיל לרבע הגמר ולא להיות מודחים שנה נוספת לנמסיס באלופות. אחרי ה-3:0, סיטי עוד הספיקה למעוד פעם נוספת עם 1:1 נגד ווסטהאם, שכנראה סגר סיפור במאבק האליפות.

מעבר ל-0:3 של ריאל מדריד במשחק הראשון לפני שבוע, שני הצדדים נפגשו כבר פעם נוספת העונה בברנבאו במסגרת שלב הליגה, ושם דווקא מנצ’סטר סיטי יצאה עם ידה על העליונה. רודריגו כבש ראשון, אבל ניקו אוריילי וארלינג הולאנד השלימו מהפך עוד במחצית הראשונה בדרך ל-1:2.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
