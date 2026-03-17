יום שלישי, 17.03.2026 שעה 17:00
כדורגל ישראלי >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א תשחק נגד כפ"ס, נשקל מחנה אימונים

האדומים יערכו מפגש הכנה מול הירוקים מהליגה הלאומית, כאשר במקביל נבחנת אופציה של חיבור כל הסגל בקפריסין. במועדון מרוצים מריכוז הזרים באי השכן

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב ממשיכה בהכנות לחזרה לליגה, ותקיים ביום חמישי משחק אימון נוסף מאז פגרת המלחמה, כאשר תפגוש את הפועל כפר סבא מהליגה הלאומית.

עבור האדומים מדובר בהזדמנות נוספת להיכנס לקצב משחק, למרות החוסר בשחקנים הזרים, כשמאמן הקבוצה אליניב ברדה מנסה להחזיר את השחקנים הישראלים לכושר ולבחון הרכבים שונים לקראת חידוש העונה.

שביעות רצון מריכוז הזרים, מחנה אימון בקפריסין?

במקביל, במועדון מרוצים מהעובדה שהצליחו לרכז בקפריסין שבעה מהשחקנים הזרים של הקבוצה, שמקיימים שגרת אימונים מלאה. בקבוצה רואים בכך צעד חשוב לשמירה על הכושר והחיבור, במיוחד בתקופה בה רוב מהסגל מתאמן בישראל.

הזרים של הפועל ת"א (הפועל ת"א)הזרים של הפועל ת"א (הפועל ת"א)

כעת בוחנים בהפועל תל אביב אפשרות לקיים כבר בשבוע הבא מחנה אימונים משותף, שיכלול את רוב הסגל, גם השחקנים שנמצאים בקפריסין וגם אלו שמתאמנים מדי יום בארץ. המטרה היא לאחד מחדש את הקבוצה, להעלות את רמת האימונים ולהגיע מוכנים ככל האפשר לרגע שבו הליגה תחזור לפעילות.

