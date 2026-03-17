הפועל ת"א תשחק נגד כפ"ס, נשקל מחנה אימונים

הפועל תל אביב ממשיכה בהכנות לחזרה לליגה, ותקיים ביום חמישי משחק אימון נוסף מאז פגרת המלחמה, כאשר תפגוש את הפועל כפר סבא מהליגה הלאומית.

עבור האדומים מדובר בהזדמנות נוספת להיכנס לקצב משחק, למרות החוסר בשחקנים הזרים, כשמאמן הקבוצה אליניב ברדה מנסה להחזיר את השחקנים הישראלים לכושר ולבחון הרכבים שונים לקראת חידוש העונה.

שביעות רצון מריכוז הזרים, מחנה אימון בקפריסין?

במקביל, במועדון מרוצים מהעובדה שהצליחו לרכז בקפריסין שבעה מהשחקנים הזרים של הקבוצה, שמקיימים שגרת אימונים מלאה. בקבוצה רואים בכך צעד חשוב לשמירה על הכושר והחיבור, במיוחד בתקופה בה רוב מהסגל מתאמן בישראל.

כעת בוחנים בהפועל תל אביב אפשרות לקיים כבר בשבוע הבא מחנה אימונים משותף, שיכלול את רוב הסגל, גם השחקנים שנמצאים בקפריסין וגם אלו שמתאמנים מדי יום בארץ. המטרה היא לאחד מחדש את הקבוצה, להעלות את רמת האימונים ולהגיע מוכנים ככל האפשר לרגע שבו הליגה תחזור לפעילות.