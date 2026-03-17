"ברצלונה תהיה הקבוצה והעבודה האחרונה שלי"

אחרי שהצליחה לחלץ תיקו דרמטי באנגליה במשחק הראשון בשלב שמינית גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל, ברצלונה תארח מחר (רביעי) את הגומלין מול המגפייז, במטרה לנצל את יתרון הביתיות ולהעפיל אל שמונה האחרונות במפעל. מאמן הקבוצה, האנזי פליק, התייחס להתמודדות במסיבת העיתונאים לקראת המשחק.

“הם לחצו אותנו גבוה והגנו בצורה מאוד טובה בשליש האחרון. זה יהיה משחק קשה. הם פיזיים מאוד ומהירים במעברים. אנחנו חייבים לשחק בצורה מושלמת, וזה מה שננסה לעשות”, פתח בדבריו כשנשאל למה הוא אמור לצפות.

המאמן הגרמני התייחס גם להארכת החוזה שלו: “אני לא חושב שזה הזמן הנכון לדבר על זה. יש לנו משחק חשוב מאוד. כולם יודעים שאני מאוד מרוצה פה, אבל אני צריך לדבר עם המשפחה שלי. יהיה לזה זמן בהמשך, לא עכשיו.

שחקני ברצלונה חוגגים עם לאמין ימאל את השוויון הדרמטי (IMAGO)

“צריכה להיות רוח קבוצתית, זה הדבר הכי חשוב”

“זה ברור שאני אוהב לעבוד כאן. יותר מהכל, אני מרגיש שיש לי כאן משפחה. יש לי את התמיכה מברצלונה, אבל זה הכדורגל. אני כאן כדי לעזור לקבוצה להגיע לרמה הכי גבוהה, אבל יש עוד זמן. אני לא חושב על ללכת לשום מקום אחר. זו תהיה הקבוצה האחרונה שלי, העבודה האחרונה שלי, ואני מאושר”.

על לאפורטה: “כשהגעתי, הוא סיפר לי המון על ברצלונה. הוא תיאר את יוהאן קרויף, האיש שיצר את בארסה החדשה, אבל גם את הפילוסופיה והסגנון. זה לא רק לנצח, זה גם איך לעשות את זה. צריכה להיות רוח קבוצתית, זה הדבר הכי חשוב”.

על האם אפשר להיות אופטימיים לגבי ליגת האלופות: “זה הכדורגל ודברים רבים יכולים להשתנות. אנחנו חייבים להיות חיוביים כי יש המון איכות בסגל. נראה אם אנחנו מסוגלים לזכות במפעל, אבל אנחנו צריכים להשתפר”.

ז'ואן לאפורטה והאנזי פליק. "תיאר את יוהאן קרויף" (רויטרס)

על ההכנות לניוקאסל: “דיברנו על המשחק הקודם. אנחנו צריכים לשחק עם ביטחון, וזה חשוב מאוד למחר. אם הם משחקים בשמירה אישית, אנחנו צריכים למצוא את השטחים. ניתחנו ותרגלנו את זה באימונים”.

“צריכים את טורס ולבנדובסקי ביכולת טובה עד סוף העונה”

על לאמין ימאל: “הוא שחקן שיכול לעשות את ההבדל. הוא התאמן בצורה פנטסטית אתמול. ליגת האלופות היא התחרות הטובה בעולם, וכולם רוצים לשחק בה. זה נותן מוטיבציה נוספת לכל שחקן”.

על האפשרות שדני אולמו יפתח כחלוץ מזויף: “זה יכול לקרות. במשחקים כאלו, כל השחקנים עם מוטיבציה. אנחנו צריכים את פראן טורס ורוברט לבנדובסקי ביכולת הטובה ביותר שלהם עד לסוף העונה כדי להשיג את המטרות שלנו, זה הכרחי עבורנו”.

דני אולמו בטירוף. יכול לפתוח כחלוץ מזויף? (רויטרס)

על כך שהוא לא צופה בפנדלים של השחקנים שלו: “אני אף פעם לא צופה בהם וזה עובד לי. אני יכול לצפות בהילוך החוזר באייפד שלי. אני לא אוהב לצפות בבעיטות פנדל. זו תחושה פנטסטית כשהקהל צורח אחרי שהכדור נכנס”.

על המשחק בין מנצ’סטר סיטי לריאל מדריד והאם התכולים יכולים לבצע קאמבק: “ריאל מדריד שיחקה בצורה מופלאה במשחק הראשון, אבל בכדורגל הכל יכול לקרות. אני אצפה במשחק ואהנה ממנו”.