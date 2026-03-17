יום שלישי, 17.03.2026 שעה 17:02
כדורגל ישראלי

אחרי דמשקאן, גם טיהיי נחת והתאמן עם ריינה

הקבוצה מהמגזר כרגע עם שני זרים בלבד לצד אלה שטרם חזרו, ותמשיך להתאמן כרגיל עד חזרת הליגה לשגרה. מחר: משחק אימון נוסף נגד עפולה מהלאומית

שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)
בני ריינה תקיים מחר (רביעי) משחק אימון מול הפועל עפולה מהליגה הלאומית. יהיה זה משחק אימון שני בתקופת המלחמה אחרי שהקבוצה גברה בשבוע שעבר 2:4 מול נוף הגליל מהלאומית גם כן.

אחרי שוויטאלי דמשקאן נחת בשבוע שעבר בארץ וכבר שיחק, חזר אתמול לישראל הקשר האחורי כריסט טיהיי שנטל חלק באימון היום.

כרגע ריינה עם שני זרים בלבד בזמן שנותרו לה עוד מספר זרים שטרם חזרו לארץ: אנטוניו ספר, זה טורבו, מילאדין סטבאנוביץ, עמנואל בנדה, וירג’ל פינסון וכריס טיהיי. בקבוצה של ליאור ראובן ימשיכו להתאמן כרגיל עד חזרת הליגה לשגרה.

