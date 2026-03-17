יום שלישי, 17.03.2026 שעה 17:02
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

"בלי הכרעה, לקבוע סיום עונה רק עם עולות"

הפועל אום אל פאחם, באמצעות עו"ד באסל ג'בארין, בפנייה רשמית להתאחדות לכדורגל בצל כל המלחמה: "פגיעה בעקרונות ההגינות, השוויון והספורטיביות"

|
שחקני הפועל אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)
בהפועל אום אל פאחם רוצים הגינות וספורטיביות. היום (שלישי) נעשתה בפנייה רשמית להתאחדות לכדורגל, זאת באמצעות עו"ד באסל ג'בארין, בטענה כי עונת 2025/26 בליגה א' לא הגיעה לסיומה, לאחר שרק כ-73% מהמשחקים הושלמו, מה שאומר שלא כל הקבוצות קיבלו הזדמנות ספורטיבית שווה להשלים את מלוא משחקיהן ולהשפיע על מיקומן הסופי בטבלה.

במכתב מציינת הקבוצה כי עד כה התקיימו 22 מחזורים בלבד מתוך 30 מתוכננים, נתון המהווה כ-73% בלבד מהעונה הסדירה. לטענת המועדון, מדובר בפער משמעותי שמקשה על המשך קיום תחרות הוגנת, במיוחד כאשר קבוצות שונות שיחקו מספר שונה של משחקים, ובכך נפגע עקרון השוויון הבסיסי בין המשתתפות בליגה.

עוד נטען כי הפסקת הליגה התרחשה כאשר אום אל פאחם הייתה בעמדה תחרותית טובה, לרבות פער נקודות מצומצם ממקום בו אפשר להישאר בליגה, וכי שינוי תנאי התחרות בשלב מתקדם של העונה עלול לפגוע בהישגיה הספורטיביים. במועדון מדגישים כי ההחלטה מטעם ההתאחדות צריכה להיות מושכלת: חזרה עד תום העונה או קביעת עולות ללא יורדות.

עוד נטען: לו”ז צפוף, אי אפשר להתכונן כראוי

בפנייה מודגש כי גם ניסיון העבר מלמד על מורכבות הסוגיה. כך למשל, בעונת 2019/20, שהופסקה בשל מגפת הקורונה, התקבלה החלטה לסיים את הליגה ללא חידוש המשחקים. החלטה שנעשתה, לפי המכתב, מתוך הבנה כי לא ניתן לשמור על תנאים ספורטיביים תקינים. כעת, הנסיבות ממחישות כי תמונת התחתית והירידה טרם הוכרעה וקיימת דינמיות בדבר מאבק ההישרדות.

עוד נטען כי לוח הזמנים הצפוף, לצד אילוצים ביטחוניים ותפעוליים, אינו מאפשר השלמה תקינה של כל המחזורים שנותרו. במועדון מדגישים כי קבוצות אינן יכולות להתכונן כראוי, וכי קיום משחקים בפרקי זמן קצרים פוגע באיכות המשחק, בבריאות השחקנים ובאמינות התחרות. מה גם שלא בכל המגרשים ממ"ד או מקלט או כל איזור התגוננות אחר תקינים.

אחד הנימוקים המרכזיים בפנייה נוגע להיעדר אחידות במספר המשחקים בין הקבוצות. לטענת הפועל אום אל פאחם, מצב זה יוצר יתרון בלתי הוגן לחלק מהקבוצות, ועלול להכריע את גורל העלייה והירידה שלא על בסיס מקצועי. בנוסף, נטען כי אין הצדקה לקיום משחקי בודדים או השלמות נקודתיות, אשר לא יוכלו לשקף תמונת מצב אמיתית של הליגה כולה.

המועדון אף מתייחס להיבטים מערכתיים רחבים יותר, ומציין כי צפויים שינויים מבניים במערך הליגות בעונת 2026/27, דבר שמחזק את הצורך בקבלת החלטה שתמנע פגיעה נוספת במרקם התחרותי ובאמון הציבור. היות ולא ברור מתי יסתיים מבצע 'שאגת הארי', הרי שייתכן וההתאחדות תהיה חייבת לעשות התאמות לעונה הבאה, בדרך זו או אחרת, לבחירתה.

בסיום הפנייה קוראת הפועל אום אל פאחם להתאחדות לפעול באחריות, לקבל החלטה אמיצה ולהורות על סיום העונה הנוכחית תוך קביעת מיקומי הקבוצות בהתאם למצב הקיים. לטענת המועדון, מדובר בצעד ההוגן והסביר ביותר בנסיבות שנוצרו, כזה שישמור על עקרונות הספורטיביות וימנע פגיעה נוספת בקבוצות ובשחקנים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */