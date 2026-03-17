"בלי הכרעה, לקבוע סיום עונה רק עם עולות"

בהפועל אום אל פאחם רוצים הגינות וספורטיביות. היום (שלישי) נעשתה בפנייה רשמית להתאחדות לכדורגל, זאת באמצעות עו"ד באסל ג'בארין, בטענה כי עונת 2025/26 בליגה א' לא הגיעה לסיומה, לאחר שרק כ-73% מהמשחקים הושלמו, מה שאומר שלא כל הקבוצות קיבלו הזדמנות ספורטיבית שווה להשלים את מלוא משחקיהן ולהשפיע על מיקומן הסופי בטבלה.

במכתב מציינת הקבוצה כי עד כה התקיימו 22 מחזורים בלבד מתוך 30 מתוכננים, נתון המהווה כ-73% בלבד מהעונה הסדירה. לטענת המועדון, מדובר בפער משמעותי שמקשה על המשך קיום תחרות הוגנת, במיוחד כאשר קבוצות שונות שיחקו מספר שונה של משחקים, ובכך נפגע עקרון השוויון הבסיסי בין המשתתפות בליגה.

עוד נטען כי הפסקת הליגה התרחשה כאשר אום אל פאחם הייתה בעמדה תחרותית טובה, לרבות פער נקודות מצומצם ממקום בו אפשר להישאר בליגה, וכי שינוי תנאי התחרות בשלב מתקדם של העונה עלול לפגוע בהישגיה הספורטיביים. במועדון מדגישים כי ההחלטה מטעם ההתאחדות צריכה להיות מושכלת: חזרה עד תום העונה או קביעת עולות ללא יורדות.

שחקני הפועל אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

עוד נטען: לו”ז צפוף, אי אפשר להתכונן כראוי

בפנייה מודגש כי גם ניסיון העבר מלמד על מורכבות הסוגיה. כך למשל, בעונת 2019/20, שהופסקה בשל מגפת הקורונה, התקבלה החלטה לסיים את הליגה ללא חידוש המשחקים. החלטה שנעשתה, לפי המכתב, מתוך הבנה כי לא ניתן לשמור על תנאים ספורטיביים תקינים. כעת, הנסיבות ממחישות כי תמונת התחתית והירידה טרם הוכרעה וקיימת דינמיות בדבר מאבק ההישרדות.

עוד נטען כי לוח הזמנים הצפוף, לצד אילוצים ביטחוניים ותפעוליים, אינו מאפשר השלמה תקינה של כל המחזורים שנותרו. במועדון מדגישים כי קבוצות אינן יכולות להתכונן כראוי, וכי קיום משחקים בפרקי זמן קצרים פוגע באיכות המשחק, בבריאות השחקנים ובאמינות התחרות. מה גם שלא בכל המגרשים ממ"ד או מקלט או כל איזור התגוננות אחר תקינים.

אחד הנימוקים המרכזיים בפנייה נוגע להיעדר אחידות במספר המשחקים בין הקבוצות. לטענת הפועל אום אל פאחם, מצב זה יוצר יתרון בלתי הוגן לחלק מהקבוצות, ועלול להכריע את גורל העלייה והירידה שלא על בסיס מקצועי. בנוסף, נטען כי אין הצדקה לקיום משחקי בודדים או השלמות נקודתיות, אשר לא יוכלו לשקף תמונת מצב אמיתית של הליגה כולה.

המועדון אף מתייחס להיבטים מערכתיים רחבים יותר, ומציין כי צפויים שינויים מבניים במערך הליגות בעונת 2026/27, דבר שמחזק את הצורך בקבלת החלטה שתמנע פגיעה נוספת במרקם התחרותי ובאמון הציבור. היות ולא ברור מתי יסתיים מבצע 'שאגת הארי', הרי שייתכן וההתאחדות תהיה חייבת לעשות התאמות לעונה הבאה, בדרך זו או אחרת, לבחירתה.

בסיום הפנייה קוראת הפועל אום אל פאחם להתאחדות לפעול באחריות, לקבל החלטה אמיצה ולהורות על סיום העונה הנוכחית תוך קביעת מיקומי הקבוצות בהתאם למצב הקיים. לטענת המועדון, מדובר בצעד ההוגן והסביר ביותר בנסיבות שנוצרו, כזה שישמור על עקרונות הספורטיביות וימנע פגיעה נוספת בקבוצות ובשחקנים.