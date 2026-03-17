טבריה הובסה 5:1 להפועל עכו במשחק אימון

עירוני טבריה ממשיכה להתאמן לקראת חזרת הליגה. בקבוצה מעיר הכנרת נמצאים כל הזרים בישראל וחוץ מפיטר מייקל הפצוע, כולם גם כשירים. היום (שלישי) קיימה הקבוצה של אלירן חודדה משחק אימון באצטדיון העירוני, בו עורכת טבריה את אימוניה, מול הפועל עכו מהליגה הלאומית.

עכו הביסה את טבריה במשחק בתוצאה 1:5. סטניסלב בילנקי העלה את טבריה ליתרון, אבל לאחר מכן עכו התפוצצה עם חמישייה של רז טוויזר, אשרף רבאח, סאלי פחימה, אוסמה חלאילה ולבאן קוטליה. התוצאה מדאיגה גם ובעיקר בגלל שהקבוצה שיחקה עם סגל חזק וכמעט באותו ההרכב שהיה אמור לפתוח בטדי, מול בית''ר ירושלים, ערב פרוץ מבצע שאגת הארי.

אין ספק שהמשחק והתוצאה גורמים כאב ראש רציני לאלירן חודדה, לקראת ההמשך וחזרת ליגת העל לפעילות. כזכור, עירוני טבריה מדורגת במקום התשיעי בליגת העל, עם 26 נקודות, 6 בלבד מעל הקו האדום, כשמעליה תלוי איום הפחתת הנקודות בפרשת החוזים הכפולים.

אלירן חודדה.

הרכב טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס: רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, דניאל גולאני: פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, ווהיב חביבאללה, ניב גוטליב וסטניסלב בילנקי.

בעניין הפרשה, אתמול שלחו 15 רשויות במקביל, 15 ראשי ערים מאזור סובב הכנרת, מכתב ליושב ראש ההתאחדות, שינו זוארץ בבקשה לא להחמיר עם טבריה בבית הדין, בכל פרשת החוזים הכפולים.

במכתב נאמר: "אנו, ראשי ונציגי 15 הרשויות המקומיות החברות באשכול כנרת ועמקים, פונים אליכם בדאגה עמוקה לנוכח ההליכים והענישה האפשרית הנבחנת בעניינו של מועדון הכדורגל עירוני טבריה. מעבר להיבטים המשפטיים, שאינם מענייננו ואשר מקומם להתברר בערכאות המוסמכות, אנו מבקשים להביא בפניכם את ההשלכות הציבוריות, החינוכיות והחברתיות החמורות שעלולות להיגרם אם תתקבל ההחלטה שתוביל להורדת הקבוצה ליגה או לפגיעה מהותית בפעילותה.

שינו זוארץ.

"מועדון עירוני טבריה איננו רק קבוצה בוגרת בליגת העל. מדובר בפרויקט חינוכי חברתי רחב היקף, הפועל בלב הפריפריה הצפונית, ומשפיע באופן ישיר על חייהם של מאות ילדים, נערים ונערות - יהודים וערבים, דתיים וחילונים - הרואים במועדון מסגרת ערכית, חינוכית וספורטיבית.

“הקבוצה הבוגרת משמשת עבורם מודל לחיקוי, מקור לגאווה מקומית ולתקווה, והצלחתה היא מנוע מרכזי להמשך השקעה בנוער, בצמצום נשירה, בחיזוק תחושת השייכות ובבניית עתיד טוב יותר.

"ענישה לא מידתית שתפגע במועדון כולו משמעותה פגיעה ישירה במאות ילדים ובני נוער, קריסת מסגרות חינוכיות וספורטיביות בפריפריה, פגיעה בפרנסתם של עשרות משפחות ומסר ציבורי קשה, לפיו יוזמה, השקעה וחזון בפריפריה אינם זוכים להגנה. אנו סבורים כי גם אם יש מקום לבירור או לביקורת, יש להפעיל שיקול דעת מידתי, הבחנה ברורה בין אחריות אישית לבין פגיעה במפעל חינוכי שלם, ומתן משקל כבד לאינטרס הציבורי הרחב. אנו קוראים להתאחדות לכדורגל לפעול ברוח של אחריות לאומית, חינוכית וחברתית, ולמנוע החלטה שתגרום נזק בלתי הפיך לילדים, למשפחות ולקהילה שלמה המבקשת רק להצליח ולהתקדם באמצעות הספורט".