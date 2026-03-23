ז'ואאו קאנסלו הרוויח את המשך דרכו בברצלונה

ז'ואאו קאנסלו נכנס לעניינים. לאחר כמה משחקים ראשונים של הסתגלות, האמון שקיבל מהאנזי פליק נתן לו דחיפה להתבסס כמגן שמאלי בעקבות פציעתו של אלחנדרו באלדה, אך גם לשמש כשחקן רב תכליתי בצד ימין, שם גם ז'ול קונדה פצוע.

קאנסלו התבסס בעיקר בצד השמאלי, שם האנזי פליק סבור שהוא יכול להפיק את התפוקה הגבוהה ביותר. במשחקים האחרונים הוא ממשיך להפגין יציבות. פליק הסכים לצירופו בחורף למרות שהעדיף תחילה בלם, אך המהלך התברר כהצלחה. המאמן הגרמני מרוצה מאוד מהיכולת של הפורטוגלי, שהשתלב היטב. פליק רואה בו שחקן חשוב בזכות הרב גוניות, התרומה ההתקפית והפוטנציאל להשתפר גם הגנתית, ולכן נתן אור ירוק להמשך דרכו גם מעבר לקיץ.

קאנסלו עצמו דחף למעבר לברצלונה, ויתר על חלק משכרו ואף עשה זאת גם בעבר, מה שהפך אותו לשחקן מחויב מאוד למועדון. החזרה שלו הגיעה כהזדמנות לאחר פציעת אנדראס כריסטנסן, והמהלך השתלם לכל הצדדים, כשהוא מקבל דקות משחק ומוכן למונדיאל, בעוד ברצלונה נהנית מחיזוק מיידי.

כדי שהעסקה תהפוך לקבועה, קאנסלו יצטרך להשתחרר מאל הילאל ולהסכים להפחתה משמעותית בשכרו, שעומד כיום על יותר מ-12 מיליון אירו נטו. מנגד, ברצלונה מוכנה להציע לו חוזה לשתי עונות, כאשר מבחינת המועדון מדובר בעסקה משתלמת מקצועית וכלכלית. אם התנאים לא יבשילו, בקבוצה כבר בוחנים חלופות, אך העדיפות הברורה היא להשאיר את קאנסלו לצד חיזוק בעמדת הבלם השמאלי.

ראפיניה, השותף הטוב ביותר שלו

קאנסלו מצא שותף מצוין באגף הזה בדמות ראפיניה, שעוזר לו גם במשימות ההגנתיות, נקודת התורפה שלו. החיבור הזה יכול להביא הרבה רגעים טובים עבור אוהדי ברצלונה. המשחק מול סביליה לאחרונה היה הדגמה לכך.

השחקן עצמו מלא מוטיבציה, משום שהוא יודע עד כמה עתידו מונח על הכף. האפשרות להמשיך בברצלונה נותנת לו אנרגיה נוספת להוכיח שהוא ראוי להישאר גם בעונה הבאה.

נכון לעכשיו קאנסלו מושאל מאל הילאל עד לסיום העונה. לאחר מכן הוא אמור לחזור לערב הסעודית, שם נותרה לו שנה נוספת בחוזה. עם זאת, השחקן עושה הכל כדי להישאר בברצלונה, ואם יצליח להשיג שחרור מהקבוצה הסעודית, יש סיכוי גבוה שיחתום בסופו של דבר במועדון הקטלוני לאחר שתי תקופות השאלה, הראשונה ממנצ'סטר סיטי והשנייה מאל הילאל. בגיל 31 הוא הוכיח שעדיין נותר לו הרבה מה להציע.

נראה כי הפורטוגלי מוכן לעשות הכל כדי שהמהלך הזה יהפוך למציאות. הוא מוכן לוותר על חלק משמעותי מהשכר הגבוה מאוד שהוא מקבל בערב הסעודית כדי להתיר את חוזהו ולבסס את חייו בברצלונה, עיר שבה הוא מרגיש מאושר מאוד הן מבחינה מקצועית והן מבחינה משפחתית.

מצידה של ברצלונה, מדובר באפשרות מצוינת לשחקן שיכול לשחק בשני האגפים, במיוחד בצד השמאלי, לאחר שג'רארד מרטין התבסס כבלם ובאלדה נותר המגן השמאלי הטבעי היחיד בסגל הקבוצה הראשונה.