פליקס: הרבה זמן מאמן לא שם אותי בעמדה שלי

לאחר שנים שבהן לא הצליח לעמוד בציפיות הגבוהות שתלו בו, נראה כי ז'ואאו פליקס מצא את הסביבה האידאלית כדי להציג שוב את גרסתו הטובה ביותר. אחרי שעזב את הכדורגל האירופי בחיפוש אחר הזדמנויות חדשות, הן מקצועיות והן כלכליות, "ילד הזהב" מצא בערב הסעודית את היציבות הדרושה כדי לחזור לחייך ולהתחבר מחדש לכדורגל שלו.

ז'ואאו פליקס החזיר לעצמו את הניצוץ שהופך אותו לשחקן ייחודי. החלוץ הפורטוגלי שוב מכריע באזורי הסיום ומהווה איום אמיתי על הגנות היריב. בכל פעם שהכדור נמצא ברגליו, היריבים יודעים שמהלך מכריע יכול להגיע בכל רגע. הכישרון שלו מייצר פחד אמיתי אצל מי שמנסים לעצור אותו.

אבל הסיפור הזה גדול הרבה יותר מתחושות בלבד. אם מסתכלים על המספרים, ז'ואאו פליקס מוכיח שהוא שחקן ברמה גבוהה מאוד מול השער. עד כה העונה החלוץ הפורטוגלי כבר הגיע למאזן המרשים של 21 שערים ו-15 בישולים בכמעט 3,000 דקות משחק בכל המסגרות.

ז'ואאו פליקס חוגג (רויטרס)

ברור שרמת הליגה הסעודית נמוכה מזו של הליגות הבכירות באירופה. עם זאת, לא כדאי לזלזל בתחרות שמתחזקת מדי שנה בשחקנים איכותיים יותר. כיום לא מגיעים אליה רק כוכבים שנמצאים בשלהי הקריירה שלהם, אלא גם שחקנים צעירים עם יכולת גבוהה בהווה ובעיקר עתיד מבטיח, שבוחרים לצאת להרפתקה מקצועית בערב הסעודית.

בנוסף, המעבר לקבוצה סעודית, שנעשה לעיתים גם בזכות הפוטנציאל הכלכלי והמקצועי, אינו סוגר בהכרח את הדלת לחזרה לכדורגל האירופי. יש לכך כמה דוגמאות, ואולי האחרונה שבהן היא ז'ואאו קאנסלו. המגן הפורטוגלי שיחק כמה עונות בערב הסעודית עד שבחורף האחרון החליט לחזור לאירופה דרך ברצלונה, שם שב להציג יכולת גבוהה.

ז'ואאו קאנסלו (IMAGO)

סגר חשבון עם מאמניו לשעבר?

האמת היא שז'ואאו פליקס לוקח על עצמו את הקבוצה, במיוחד לאחר פציעתו של כריסטיאנו רונאלדו. שחקן ברצלונה, אתלטיקו מדריד וצ'לסי לשעבר, בין היתר, רשם שני שערים ושלושה בישולים בשלושת המשחקים האחרונים והוביל את אל נאסר למקום הראשון בליגה הסעודית. הפורטוגלי שוב זורח באור משלו והפך לנקודת הייחוס ההתקפית המרכזית של הקבוצה בהיעדר בן ארצו.

בהקשר הזה, ז'ואאו פליקס ניצל את התקופה הטובה שלו כדי להשמיע מסר ולסגור חשבון עם כמה דמויות מהעבר. "ז'ורז'ה ז'סוס החזיר אותי לעמדה שבה התחלתי ושבה אני מרגיש הכי נוח, משהו שלא קרה הרבה זמן. אבל כשאני על המגרש אני מנסה לתת את הטוב ביותר שלי, בלי קשר לעמדה", אמר לאחר הניצחון האחרון. מסר לדייגו סימאונה, לצ'אבי או לאנצו מארסקה? רשימת האנשים שאליהם הוא עשוי להתכוון יכולה להיות ארוכה מאוד.