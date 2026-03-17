7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוססונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

ברצלונה בעקבות שלדרופ ושוקלת להגיש הצעה

דיווח בפורטוגל: הקטלונים שלחו נציג לצפות בשחקן הכנף נורבגי של בנפיקה (21) והרושם היה חיובי מאוד. גורם בבארסה: "אי אפשר להתכחש לפוטנציאל שלו"

שלדרופ (IMAGO)
אנדראס שלדרופ הפך לאחד משחקני הכנף המבטיחים והמבוקשים ביותר בשוק ההעברות. שחקן נבחרת נורבגיה, בן 21, הפך לשחקן משמעותי בבנפיקה ושמו כבר נקשר למועדונים הגדולים באירופה. ב-’O Jogo’ מדווחים כי לברצלונה יש עניין ממשי בשחקן, וכי בסוף השבוע האחרון מחלקת הסקאוטינג של המועדון הקטלוני עקבה אחריו שוב מקרוב בניצחון על ארוקה, דבר שמאשר כי הוא אחד השחקנים שנמצאים ברשימת המועמדים העתידיים.

שווי השוק שלו עומד על 18 מיליון אירו, אך בבנפיקה כבר הבהירו כי מחירו בפועל יהיה גבוה בהרבה. שלדרופ הוא שחקן כנף דינמי מאוד, בעל טכניקה אישית גבוהה ומסוכן במיוחד במצבי אחד על אחד. ברצלונה עוקבת אחריו כבר זמן רב והוא עשוי להיות אחת החלופות במקרה שלא יושג הסכם להשאיר את מרקוס רשפורד, המועמד העיקרי להמשיך בקבוצה.

המועדון הקטלוני נחוש לשלם את 30 מיליון האירו של סעיף הרכישה שלו, אך קודם לכן עליו להגיע להסכמה על תנאי השכר עם החלוץ האנגלי ששייך למנצ’סטר יונייטד, שיצטרך להפחית את שכרו כדי להשתלב בפרויקט החדש.

ברצלונה עוקבת מקרוב

על פי הדיווח, ברצלונה כבר בחנה את האפשרות לצרף את שלדרופ לנוכח העניין מצד קבוצות מהליגה האיטלקית ומהפרמייר ליג, והמידע עליו כבר מונח על שולחן המועדון. גורם במחלקה המקצועית של המועדון הקטלוני אמר לתקשורת הפורטוגלית: "אנחנו עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחות של שלדרופ. הפוטנציאל שלו בלתי ניתן להכחשה וההתרשמות שלנו ממנו עד כה הייתה חיובית מאוד".

שלדרופ שיחק העונה 34 משחקים במדי בנפיקה, בהם כבש 7 שערים ובישל 4 נוספים. הוא שחקן הרכב קבוע אצל ז'וזה מוריניו, מאמן שהבהיר כי הנורבגי בדרך להפוך לכוכב עולמי אם יצליח להשיג יציבות גדולה יותר על כר הדשא. גילו הצעיר גורם לרבים להאמין שבשנים הקרובות יעשה את קפיצת המדרגה שתהפוך אותו לאחד משחקני הכנף הטובים בעולם.

נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
