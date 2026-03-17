ברצלונה בעקבות שלדרופ ושוקלת להגיש הצעה

אנדראס שלדרופ הפך לאחד משחקני הכנף המבטיחים והמבוקשים ביותר בשוק ההעברות. שחקן נבחרת נורבגיה, בן 21, הפך לשחקן משמעותי בבנפיקה ושמו כבר נקשר למועדונים הגדולים באירופה. ב-’O Jogo’ מדווחים כי לברצלונה יש עניין ממשי בשחקן, וכי בסוף השבוע האחרון מחלקת הסקאוטינג של המועדון הקטלוני עקבה אחריו שוב מקרוב בניצחון על ארוקה, דבר שמאשר כי הוא אחד השחקנים שנמצאים ברשימת המועמדים העתידיים.

שווי השוק שלו עומד על 18 מיליון אירו, אך בבנפיקה כבר הבהירו כי מחירו בפועל יהיה גבוה בהרבה. שלדרופ הוא שחקן כנף דינמי מאוד, בעל טכניקה אישית גבוהה ומסוכן במיוחד במצבי אחד על אחד. ברצלונה עוקבת אחריו כבר זמן רב והוא עשוי להיות אחת החלופות במקרה שלא יושג הסכם להשאיר את מרקוס רשפורד, המועמד העיקרי להמשיך בקבוצה.

המועדון הקטלוני נחוש לשלם את 30 מיליון האירו של סעיף הרכישה שלו, אך קודם לכן עליו להגיע להסכמה על תנאי השכר עם החלוץ האנגלי ששייך למנצ’סטר יונייטד, שיצטרך להפחית את שכרו כדי להשתלב בפרויקט החדש.

על פי הדיווח, ברצלונה כבר בחנה את האפשרות לצרף את שלדרופ לנוכח העניין מצד קבוצות מהליגה האיטלקית ומהפרמייר ליג, והמידע עליו כבר מונח על שולחן המועדון. גורם במחלקה המקצועית של המועדון הקטלוני אמר לתקשורת הפורטוגלית: "אנחנו עוקבים מקרוב אחרי ההתפתחות של שלדרופ. הפוטנציאל שלו בלתי ניתן להכחשה וההתרשמות שלנו ממנו עד כה הייתה חיובית מאוד".

שלדרופ שיחק העונה 34 משחקים במדי בנפיקה, בהם כבש 7 שערים ובישל 4 נוספים. הוא שחקן הרכב קבוע אצל ז'וזה מוריניו, מאמן שהבהיר כי הנורבגי בדרך להפוך לכוכב עולמי אם יצליח להשיג יציבות גדולה יותר על כר הדשא. גילו הצעיר גורם לרבים להאמין שבשנים הקרובות יעשה את קפיצת המדרגה שתהפוך אותו לאחד משחקני הכנף הטובים בעולם.