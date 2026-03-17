ראפיניה כיכב, אבל פרמין נכנס ל"מועדון ה-100"

הפער של ברצלונה מריאל מדריד בפסגה נותר על ארבע נקודות גם אחרי המחזור ה-28 בלה ליגה, כשהסתיים השיגו ניצחונות נוחים בהפרשים של שלושה שערים. החבורה של אלברו ארבלואה גברה 1:4 על אלצ'ה והאלופה ניצחה 2:5 את סביליה, וכמובן שאין זה מפתיע שמצטיין הפנטזי מגיע, שוב, מאחד משתי הענקיות של ספרד.

ברצלונה נהנתה משלושער של ראפיניה שהוסיף סירת מפתח וסיים את המשחק עם 17 נקודות. פרמין לופס עם בישול, 2 מסירות מפתח ו-3 דריבלים סיים עם 6 נקודות וז'ואאו קאנסלו ודני אולמו שהבקיעו סיימו עם 9 נקודות כל אחד. בריאל, ארדה גולר עם שער ענק מהחצי, 2 מסירות מפתח ו-6 תיקולים סיים עם 11 נקודות, פדריקו ואלוורדה ודין האוסן שכבשו גם הם סיימו עם 9 כל אחד ואנטוניו רודיגר שהתכבד בשער משלו סיים עם 12 נקודות.

לקראת הישורת האחרונה בליגה הספרדית שווה לשים לב לשחקנים כמו פרמין לופס ודני אולמו בפנטזי, בעלות של 10 ו-11 מיליון בהתאמה. נציין שהעדכון האחרון של אתר "טרנספרמרקט" לשווי השוק של שחקני הליגה הספרדית סיפק בשורות חיוביות במיוחד לברצלונה. בעוד חלק מהשחקנים רשמו ירידה קלה בערכם, מספר כוכבים מרכזיים קפצו בצורה מרשימה, ובראשם כאמור לופס, שממשיך בעונה יוצאת דופן והגיע לראשונה לשווי שוק של 100 מיליון אירו.

פרמין לופס בפעולה (רויטרס)

הקשר הספרדי כבר היה מוערך בסכום גבוה של כ-70 מיליון אירו, אך החודשים האחרונים העלו אותו מדרגה נוספת. עם 11 שערים ו-15 בישולים עד כה, ההשפעה שלו על המשחק של ברצלונה רק הולכת וגדלה. בהתאם לכך, שוויו זינק ב-43 אחוזים והוא נכנס למועדון האקסקלוסיבי של שחקני ה-100 מיליון.

הקפיצה הזו מציבה את פרמין במקום ה-17 בדירוג השחקנים היקרים בעולם. מעבר למספרים, מדובר בשחקן שהפך לחלק בלתי נפרד מהמערך של האנזי פליק, כאשר יכולתו לשלב בין יצירתיות, עבודה הגנתית ותרומה התקפית הפכה אותו לאחד השחקנים החשובים בסגל.

זינוק גם אצל ברנאל ופדרי בצמרת העולמית

מי שרשם גם הוא עלייה חדה במיוחד הוא מארק ברנאל (שווי של 6 מיליון בלבד בפנטזי). הקשר הצעיר, שחזר בהדרגה מפציעה, עשה במהלך 2026 קפיצה משמעותית במעמדו בקבוצה. שווי השוק שלו שילש את עצמו, מ-10 מיליון אירו ל-30 מיליון, נתון שממחיש עד כמה הוא התקדם בתקופה האחרונה.

מארק ברנאל (IMAGO)

במקביל, פדרי ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים היקרים בעולם. הקשר מספרד מדורג כעת במקום הרביעי בדירוג העולמי עם שווי של 150 מיליון אירו (מחירו בפנטזי: 10 מיליון). מעליו נמצאים רק לאמין ימאל, ארלינג הולאנד וקיליאן אמבפה, שלכל אחד מהם שווי מוערך של 200 מיליון אירו.

גם שחקנים נוספים בסגל רשמו עלייה בערכם. ז'ואן גארסיה עלה מ-30 ל-40 מיליון אירו, בעוד ג'רארד מרטין טיפס מ-20 ל-25 מיליון. מנגד, היו גם ירידות קלות במספר מקרים, כאשר רונאלד אראוחו ירד מ-25 ל-20 מיליון אירו, אנדראס כריסטנסן מ-10 ל-9, וגם אלחנדרו באלדה, גאבי ורוברט לבנדובסקי רשמו ירידה מסוימת בשוויים.

בסיכום הכולל של העדכון, שווי הסגל של ברצלונה עומד כעת על כ-1.17 מיליארד אירו, נתון שממחיש את העוצמה הכלכלית והמקצועית של הקבוצה, במיוחד בזכות דור צעיר שממשיך להעלות את ערכו בשוק העולמי.

נקמה מתוקה: בארסה עם 2:5 מרשים על סביליה

המנצח של המחזור

באשר לדירוג הפנטזי, פסי החקלאי מוליך את הטבלה עם 2,531 נקודות, אבל המילה האחרונה בצרת עוד לא נאמרה. מנצח המחזור ה-28 הוא המנג'ר אפיק שסיים עם 124 נקודות. ההרכב המנצח שבחר: ארון אסקנדל, פלוריאן לז'ן, נהואל מולינה, פבלו מפאו, פדריקו ואלוורדה, דני אולמו, ניקולה פפה, גונסאלו גדש, עבדה אזלזולי, ראפיניה (קפטן, 34 נקודות) ו-ודאט מוריצ'י.