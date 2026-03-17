שלישי ברצף: 1:2 למכבי נתניה על הפועל ירושלים

מכבי נתניה, המשיכה הבוקר בסדרת משחקי האימון שלה, כאשר לאחר הניצחון על הפועל רמת גן ביום שישי האחרון ועל מכבי הרצליה באמצע השבוע שעבר, היהלומים של רוני לוי גברו הבוקר (שלישי) 1:2 על הפועל ירושלים, במשחק שנערך במגרש באבן יהודה.

מאור לוי ומתאוס דאבו המשיכו את הכושר הטוב שלהם משישי כשכבשו שוב, כאשר הראשון שוב כבש את שער הניצחון לקבוצתו שביצעה מהפך למרות פיגור מוקדם. ללא עומר ניראון, רותם קלר, מקסים פלקושצ'נקו, ועוז בילו, מי שרשם בכורה מחודשת הוא הקשר ווילאן סיפריאן, שרשם דקות ראשונות מאז נחת בישראל בסוף השבוע האחרון.

הקבוצה של זיו אריה עלתה ראשונה ליתרון בדקה השלישית, אך דאבו הברזילאי הצליח לאזן בדקה ה-16. השער האחרון במשחק הובקע עוד במחצית הראשונה ממאור לוי, שהכריע את ההתמודדות בדקה ה-28 וסידר לקבוצתו מאזן מושלם של שלושה ניצחונות משלושה משחקי אימון.

מתאוס דאבו בורח למתן חוזז (באדיבות המועדון)

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, באקארי קונאטה, דניס קוליקוב, עמית כהן, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, בסאם זערורה, מאור לוי, הריברטו טבארש ומתאוס דאבו.

עוד שותפו: דניאל אטלן, עמרי שמיר, אלכס טלפה, לואי חילף, עמרי שמיר, פדריניו, ליאון מזרחי, בני פלדמן, ווילאן סיפריאן ותומר צרפתי.

הזרים יצאו לארוחת גיבוש יחד עם מנהל הקבוצה

בנושא אחר, על רקע נחיתתם של כל זרי הקבוצה, מנהל הקבוצה רונן עמר לקח אותם אמש לארוחת גיבוש במסעדה בעיר, כאשר בנתניה הבהירו כי הזרים מרגישים בנוח.