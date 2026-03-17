5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שלישי ברצף: 1:2 למכבי נתניה על הפועל ירושלים

אחרי הניצחונות על הפועל רמת גן ומכבי הרצליה, היהלומים גברו גם על היריבה מליגת העל. דאבו ולוי הכריעו, סיפריאן שותף לראשונה מאז ששב לישראל

שחקני מכבי נתניה מרוצים (באדיבות המועדון)
שחקני מכבי נתניה מרוצים (באדיבות המועדון)

מכבי נתניה, המשיכה הבוקר בסדרת משחקי האימון שלה, כאשר לאחר הניצחון על הפועל רמת גן ביום שישי האחרון ועל מכבי הרצליה באמצע השבוע שעבר, היהלומים של רוני לוי גברו הבוקר (שלישי) 1:2 על הפועל ירושלים, במשחק שנערך במגרש באבן יהודה.

מאור לוי ומתאוס דאבו המשיכו את הכושר הטוב שלהם משישי כשכבשו שוב, כאשר הראשון שוב כבש את שער הניצחון לקבוצתו שביצעה מהפך למרות פיגור מוקדם. ללא עומר ניראון, רותם קלר, מקסים פלקושצ'נקו, ועוז בילו, מי שרשם בכורה מחודשת הוא הקשר ווילאן סיפריאן, שרשם דקות ראשונות מאז נחת בישראל בסוף השבוע האחרון.

הקבוצה של זיו אריה עלתה ראשונה ליתרון בדקה השלישית, אך דאבו הברזילאי הצליח לאזן בדקה ה-16. השער האחרון במשחק הובקע עוד במחצית הראשונה ממאור לוי, שהכריע את ההתמודדות בדקה ה-28 וסידר לקבוצתו מאזן מושלם של שלושה ניצחונות משלושה משחקי אימון.

מתאוס דאבו בורח למתן חוזז (באדיבות המועדון)מתאוס דאבו בורח למתן חוזז (באדיבות המועדון)

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, באקארי קונאטה, דניס קוליקוב, עמית כהן, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, בסאם זערורה, מאור לוי, הריברטו טבארש ומתאוס דאבו.

עוד שותפו: דניאל אטלן, עמרי שמיר, אלכס טלפה, לואי חילף, עמרי שמיר, פדריניו, ליאון מזרחי, בני פלדמן, ווילאן סיפריאן ותומר צרפתי.

הזרים יצאו לארוחת גיבוש יחד עם מנהל הקבוצה

בנושא אחר, על רקע נחיתתם של כל זרי הקבוצה, מנהל הקבוצה רונן עמר לקח אותם אמש לארוחת גיבוש במסעדה בעיר, כאשר בנתניה הבהירו כי הזרים מרגישים בנוח.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
