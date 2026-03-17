יום שישי, 20.03.2026 שעה 10:30
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

אחרי גל העזיבות בלאומית סל, חיזוקים על הפרק

מכבי פתח תקווה החתימה זר חדש-ישן בדמותו של ברנדון טאב שכיכב בעונה שעברה באליצור יבנה. מכבי אשדוד מנסה להחזיר את ג'ימי הול ששיחק ברעננה אשתקד

ברנדון טאב (מנהלת ליגה לאומית Winner)
לא שקט במדינת ישראל בשל המצב הביטחוני וכמובן שהכדורסל מושפע מכך בכל הנוגע לשחקנים הזרים המשחקים בקבוצות ישראליות. אחרי שדי ג'יי קנדי מהפועל גליל עליון בליגת העל, קינדל היל מעוטף דרום בלאומית ושני הזרים של אשקלון, טיילר וויידמן ולטרל ריד כבר שוחררו, כשסטורם וורן (המחזיק באזרחות ישראלית) צורף למ.כ עוטף דרום, התנודות ממשיכות:

בליגה הלאומית מכבי פתח תקווה החתימה את ברנדון טאב (31, 1.93), שכיכב בעונה שעברה באליצור יבנה והעמיד בשורותיה ממוצעים של 21.3 נקודות, 2.5 אסיסטים, 2.2 חטיפות ומדד 21. טאב יחליף בקבוצה את טרה מקולום, שלא ישוב לישראל. 

גם מכבי אשדוד רוצה להתחזק

במכבי אשדוד מעוניינים גם הם להתחזק ונמצאים במגעים עם ג'ימי הול הוותיק (31, 2.03), ששיחק בישראל בקבוצות רבות בליגת העל ובלאומית, בהן הפועל עפולה, מכבי עירוני רמת גן, הפועל חבל מודיעין, מכבי עירוני רעננה והפועל חולון.

גג'ימי הול עולה לסל (ראובן שוורץ)

אשתקד שיחק הול במכבי רעננה ועלה איתה לליגת העל. במהלך העונה שעברה הוא העמיד ממוצעים נהדרים של 17.2 נקודות, 10 ריבאונדים, 3.3 אסיסטים, 1.5 חטיפות ומדד של 25 בממוצע למשחק.

