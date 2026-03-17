בכורה לפיינגזיכט ורטנר בצעירה, גם חזן בסגל

הנבחרת הצעירה של ישראל תתכנס בבית הנבחרות בשפיים למיני מחנה אימון לקראת ההמראה בשבוע הבא לבודפשט, לצמד משחקים: הראשון משחק ידידות מול הונגריה שייערך ביום חמישי הבא והמשחק השני מול בוסניה במסגרת מוקדמות אליפות אירופה, משחק אשר יכול להעמיד את הנבחרת בנקודת זינוק מצוינת.

25 שחקנים זומנו לסגל המורחב שיתכנס ביומיים הקרובים, כאשר הליגיונרים, ביניהם ניקיטה סטויאנוב, רן בנימין, בר לין, כארם זועב ותאי עבד, צפויים להגיע ישירות לבודפשט, לאחר שיסיימו את משחקיהם במסגרת הקבוצות בסוף השבוע הקרוב. כמובן שהסגל עדיין עשוי לעבור שינויים כאלה ואחרים.

הבשורה מהסגל המורחב, כאשר ממנו אמורים להיחתך קרוב לשבעה שחקנים, היא זימוני הבכורה של יינון פיינגזיכט ונבות רטנר ממכבי חיפה, כשגם לירן חזן, שנופה מהזימונים האחרונים, יתחיל את האימונים עם הנבחרת. גם יואב קורן מהפועל כפ"ס זכה לזימון בכורה, כאשר זיו לי ממכבי הרצליה יתאמן לראשונה גם הוא. איאד חלאילי יגיע בסוף השבוע הקרוב לטיפולים, כאשר בנבחרת מעריכים שאם יוחלט לזמנו לבסוף במסגרת הסגל הסופי, הוא יוכל להיות כשיר.

גיא לוזון (רדאד ג'בארה)

הסגל המורחב

שוערים: אופק מליקה (מכבי ת"א), שון בן נשר (מכבי הרצליה), עמית רייף (הפועל ר"ג).

הגנה: ינון פיינגזיכט (מכבי חיפה), נועם בן הרוש (מכבי ת”א), זיו לי (מכבי הרצליה), יונתן לייש (הפועל ירושלים), ינאי דיסטלפלד (הפועל ירושלים), ג'ונתן אגיפונג (בני יהודה), מאור ישילירמק (מ.ס אשדוד), גיא דזנט (מכבי פ"ת) ונועם שוורץ (הפועל כפר שלם).

קישור: דניאל וורקו (הפועל ר"ג), רועי אלקוקין (הפועל ת"א), ניב יהושע (מכבי פ"ת), נבות רטנר (מכבי חיפה), עידו כהן (מכבי פ"ת), עמית למקין (הפועל ת"א), לירן חזן (מכבי פ"ת), יואב קורן (הפועל כפ"ס) ועדי יונה (בית"ר ירושלים).

התקפה: דניאל דאפה (הפועל ת"א), סייד אבו פרחי (מכבי ת”א), נהוראי דבוש (מ.ס אשדוד) ואחמד סלמן (בני סכנין).