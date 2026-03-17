יום שלישי, 17.03.2026 שעה 14:32
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

איראן דורשת שמשחקיה במונדיאל יהיו במקסיקו

ההתאחדות האיראנית במגעים מול פיפ"א בעקבות המתיחות הביטחונית בין המדינה לארצות הברית. הנשיא מהדי טאג'י: "לא נגיע למקום שלא יכול לאבטח אותנו"

שחקני נבחרת איראן (IMAGO)
ההתאחדות לכדורגל של איראן נמצאת בימים אלה במגעים עם פיפ”א במטרה להעביר את משחקי שלב הבתים של הנבחרת במונדיאל 2026 מארצות הברית למקסיקו, זאת על רקע ההסלמה הביטחונית בין איראן לארצות הברית וישראל.

נשיא ההתאחדות האיראנית, מהדי טאג׳, הבהיר כי ההחלטה נובעת מחשש ממשי לשלום השחקנים: "כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר שאינו יכול להבטיח את ביטחון הנבחרת האיראנית, לא נגיע לשם. אנו מנהלים שיחות עם פיפ״א כדי לקיים את המשחקים במקסיקו".

החשש הביטחוני גובר

הדברים מגיעים על רקע הלחימה המתמשכת בין איראן לבין ארצות הברית וישראל, שהחלה בסוף פברואר 2026. על פי גורמים באיראן, התקיפות האוויריות גרמו לאבדות כבדות בצמרת הפוליטית והצבאית במדינה, מה שהוביל להחרפת המתיחות ולחשש מהגעה לאדמת ארה״ב.

גם שר הספורט האיראני התייחס לנושא בשבוע שעבר וציין כי במצב הנוכחי, השתתפות בטורניר הנערך בין היתר בארצות הברית אינה אפשרית מבחינת ביטחונית. איראן, שהייתה הנבחרת האסייתית הראשונה שהבטיחה את מקומה במונדיאל לאחר שהעפילה כבר במרץ 2025, שובצה לשחק שני משחקים בשלב הבתים בלוס אנג׳לס ואחד נוסף בסיאטל.

המונדיאל הקרוב, שייערך בין 11 ביוני במדינות ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, עלול כעת לעמוד בפני שינוי נקודתי בלוח המשחקים של הנבחרת האיראנית – זאת אם פיפ״א תיענה לבקשה החריגה. בשלב זה, בארגון הכדורגל העולמי טרם התקבלה החלטה רשמית בנושא.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
