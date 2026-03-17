איראן דורשת שמשחקיה במונדיאל יהיו במקסיקו

ההתאחדות לכדורגל של איראן נמצאת בימים אלה במגעים עם פיפ”א במטרה להעביר את משחקי שלב הבתים של הנבחרת במונדיאל 2026 מארצות הברית למקסיקו, זאת על רקע ההסלמה הביטחונית בין איראן לארצות הברית וישראל.

נשיא ההתאחדות האיראנית, מהדי טאג׳, הבהיר כי ההחלטה נובעת מחשש ממשי לשלום השחקנים: "כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר שאינו יכול להבטיח את ביטחון הנבחרת האיראנית, לא נגיע לשם. אנו מנהלים שיחות עם פיפ״א כדי לקיים את המשחקים במקסיקו".

החשש הביטחוני גובר

הדברים מגיעים על רקע הלחימה המתמשכת בין איראן לבין ארצות הברית וישראל, שהחלה בסוף פברואר 2026. על פי גורמים באיראן, התקיפות האוויריות גרמו לאבדות כבדות בצמרת הפוליטית והצבאית במדינה, מה שהוביל להחרפת המתיחות ולחשש מהגעה לאדמת ארה״ב.

גם שר הספורט האיראני התייחס לנושא בשבוע שעבר וציין כי במצב הנוכחי, השתתפות בטורניר הנערך בין היתר בארצות הברית אינה אפשרית מבחינת ביטחונית. איראן, שהייתה הנבחרת האסייתית הראשונה שהבטיחה את מקומה במונדיאל לאחר שהעפילה כבר במרץ 2025, שובצה לשחק שני משחקים בשלב הבתים בלוס אנג׳לס ואחד נוסף בסיאטל.

המונדיאל הקרוב, שייערך בין 11 ביוני במדינות ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, עלול כעת לעמוד בפני שינוי נקודתי בלוח המשחקים של הנבחרת האיראנית – זאת אם פיפ״א תיענה לבקשה החריגה. בשלב זה, בארגון הכדורגל העולמי טרם התקבלה החלטה רשמית בנושא.