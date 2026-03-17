שתולה של המשטר באיראן השפיעה על השחקניות

הפרשה חריגה סביב נבחרת הנשים של איראן ממשיכה להסעיר את התקשורת בעולם. לפי דיווחים באוסטרליה, גורם מתוך המשלחת פעל בשליחות המשטר ושכנע חלק מהשחקניות לחזור בהן מבקשת המקלט.

הנבחרת, ששהתה במשך שבוע במלזיה, המריאה ליעדה הבא – עומאן, כאשר התחנה הסופית היא חזרה לאיראן. מתוך שבע שחקניות שביקשו מקלט, חמש כבר חזרו בהן מהבקשה, ורק שתיים נותרו באוסטרליה.

על פי הדיווחים, מנהלת הלוגיסטיקה של הנבחרת, שבתחילה הצטרפה לשש שחקניות בבקשת המקלט, שינתה בהמשך את עמדתה והצליחה להשפיע על חלק מהן לחזור. הפעילה האיראנית וחברת המועצה באוסטרליה, טינה קורדרוסטמי, טענה כי אותה עובדת הייתה למעשה "שתולה" של המשטר. לדבריה, השחקניות כלל לא ציפו שתבקש מקלט מלכתחילה, בשל הקשרים ההדוקים שלה עם השלטון.

"הממשלה הייתה צריכה לבדוק טוב יותר את חברי המשלחת שהגיעו עם הנבחרת", אמרה קורדרוסטמי. "היו צריכים לפעול מוקדם יותר ולא להשתמש בשחקניות כהזדמנות להשיג תמונה".כעת נותרו באוסטרליה שתי שחקניות בלבד – אטפה רמזנינשאדה ופאטמה פסנדידה, שתועדו מתאמנות עם קבוצת בריסביין רואר בזמן שהן ממתינות להמשך הטיפול בבקשת המקלט שלהן.

במועדון האוסטרלי הבהירו כי הם עומדים לצידן של השחקניות בתקופה הרגישה. "אנו נשארים מחויבים לספק להן סביבה תומכת בזמן שהן מנווטות בשלבים הבאים", נמסר מהמנכ"ל קאז פטפטה. שתי השחקניות הגיבו לפוסט של המועדון וכתבו: "תודה על הכל".

בבריסביין רואר סירבו להוסיף פרטים נוספים והפנו את הפניות למשרד הפנים של אוסטרליה, לאחר שכבר הציעו לשחקניות בשבוע שעבר "מקום להתאמן, לשחק ולהיות שייכות".