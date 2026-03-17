"אם לא נסיים את העונה, זו תהיה מכה אנושה"

אמנם יש דברים שבאמת חשובים יותר מאשר הספורט ימים אלו, אבל אין ספק שהנושא הכי בוער בכדורגל הישראלי כרגע הוא חזרת המשחקים, מתי, איך וכיצד זה יחזור, אם בכלל. בינתיים, כדי לדבר על הנושא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ממלא מקום מנכ”ל מנהלת הליגות בכדורגל, ניר ינקלביץ’.

הוא יהיה המנכ”ל הקבוע, עשה הרבה דברים מאחורי הקלעים ובסופו של דבר אני חושב שיהפכו אותו למנכ”ל קבוע. כמה לוחות משחקים אתה עושה בעונה?

”זה כבר כמו טבלת יאוש. אנחנו עושים את כל ההתאמות מאז הקורונה, אפילו עוד לפני היו עניינים ביטחוניים שבגללם עצרו את הליגות. אנחנו אחת הליגות הכי עמוסות בעולם. יש לנו גם חגים וימי זיכרון שמאפיינים אותנו בניגוד לליגות אחרות, המצב פה מאוד מורכב בלי קשר לעניינים ביטחוניים. אנחנו עושים שמיניות באוויר ואת כל הפעלולים שצריך בשביל שכן נצליח לשחק. עד עכשיו הצלחנו להביא את הליגה לסיומה בכל התקופות האלה, גם בקורונה וגם בחרבות ברזל. הכל היה עם מתווים מיוחדים תוך שיתוף פעולה עם הרשויות. המצב עכשיו יותר מורכב, אבל אני רוצה להאמין ולהיות אופטימי שנצליח השנה לחדש את הליגה ולהביא אותה לסיומה עד המשחק האחרון”.

פיקוד העורף לא נתן לכם את האישור אתמול, אני יודע שגם היום נערכה שיחה ושאתם מנסים להבהיר לפיקוד העורף שהכדורגל זה לא מותרות אלא שזה אסקפיזם לאזרחים בבית. זה כמו שעכשיו במסעדות ובקניונים יש הרבה אנשים.

”גם אני שומע דברים. בסופו של דבר צריך להגיד שפיקוד העורף שומרים עלינו ושיתוף הפעולה איתם מלא, אנחנו 24/7 איתם, לא יכול להיות קשר הדוק מזה. הכל ברור ומובן ובשביל זה צריך למצוא את הפתרונות – ויחד עם זה עדיין לחדש. יחד עם הערכת סיכונים שעושים על מנת להפעיל את המשק, כולנו עובדים, נסענו לעבודה ונכנסנו למרחב המוגן. יש שגרה שמנסים לבנות בשביל להמשיך את החיים במדינת ישראל. הכדורגל הוא חלק מהחוסן הלאומי שלנו. זה נותן לאנשים אסקפיזם ותקווה. צריך לעשות את זה בצורה זהירה ושקולה כי בסופו של דבר חיי אדם זה מעל הכל, אבל הקבוצות הוכיחו בעבר שהם יודעים לשמור על ההוראות. ידענו לעשות את זה, הקבוצות מאוד מתורגלות וממושמעות וצריך להסתכל על זה כחלק מההוויה של מדינת ישראל ועל חלק מההשלכות שיש לזה”.

כחלק מהשיחות עם פיקוד העורף בטח ניסיתם להסביר גם את זה, אבל לדוגמה מועדון כמו מכבי ת”א שמתאמן ויש להם מחלקת נוער שנמצאים הרבה אנשים באותו הזמן, למה זה מתאפשר והמשחקים לא?

”הם מנסים לחלק שכל אחד יהיה במרחב המוגן שלו. בסופו של דבר כולם צריכים את ההגנה. הפעם כן מנסים לראות איך אפשר לעשות את זה. לצערנו נאלצנו להודיע על ביטול של המחזור הקרוב. אנחנו רוצים להאמין שבטווח עד ה-4 באפריל שזה אותו זמן בערך מאז שהמלחמה פרצה ועד היום. אנחנו מקווים שיהיה שינוי לטובה גם מבחינת היירוטים, וכחלק מהערכת הסיכונים יאשרו להחריג את ענף הכדורגל המקצועני שיש לו השלכות רחבות גם ברמה הלאומית וגם במצב הרוח שלנו”.

במסמך שהוצאתם לקבוצות כתבתם על זה שהליגה הלאומית תחזור בשבוע הבא והקבוצות בטוחות שהן חוזרות לשחק.

”כרגע בסוף השבוע הקרוב הודענו שלא נחזור לשחק. את ליגת העל לא נוכל להחזיר גם אם נרצה לפני ה-4.4. אם בימים הקרובים יהיה שיפור במצב הודענו שלא נחכה לפגרת הנבחרות ונחדש את הליגה הלאומית כדי להחזיר את הפעילות. המטרה היא לחדש כמה שיותר מהר את הפעילות של מי שיכול לשחק, אם בשלב הראשון ליגה לאומית אז נעשה את זה”.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

אנחנו יודעים שאתם מחליפים מסמכים עם פיקוד העורף כל הזמן, מה זה? סודות האטום? אתה חושב שיהיה אפשר בסופו של דבר להחזיר את הליגה הלאומית?

”אני חושב שאם תתאפשר החזרת הליגה הלאומית אז תתאפשר גם החזרת ליגת העל, פשוט לא נוכל לחדש בגלל פגרת הנבחרות. במסמכים יש את המשמעויות הכלכליות הנרחבות שיש בנושא הזה, ובסופו של דבר הן נועדו להראות איך אפשר כן לחדש. לצערנו הרב בשלב הראשון לא יהיה קהל, אם נצטרך גם נצמצם את מספר בעלי התפקידים – העיקר כדי לחדש את הפעילות. אם לא נעשה את זה ב-4 באפריל אנחנו נהיה במצוקה קשה בכל מה שקשור לגבי סיום הליגה”.

האם הגשתם בקשה להאריך את הליגה גם כשיש מונדיאל?

”יש פה גם את פיפ”א וגם את אופ”א. כשיש משחקים בליגת האלופות באמצע שבוע אנחנו לא יכולים לשחק ואנחנו כבר בקשר איתם. גם עם פיפ”א בכל מה שקשור למונדיאל. מטרת העל היא לסיים את הליגה גם אם יהיה כמו באליפות אפריקה שלא כל השחקנים משחקים עם הקבוצות. במידה שלא נוכל לחזור ב-4.4 נעשה גם את זה, זה מאוד מאוד מורכב. יש פה הסכמים עם שחקנים ומשחקי מונדיאל, יש גם פגרת נבחרת. נצטרך לראות איך מוצאים את הפתרונות ולראות איך משלימים משחקים שיהיו חסרים. יש לנו תוכניות איך דוחפים את זה בחודש אפריל וכן משחקים”.

אם הליגה לא תחודש ולא נגיע להכרעה, לא תהיה לך אירופה בשנה הבאה.

”אם לא מסיימים את העונה זאת תהיה מכה אנושה. אנחנו רוצים לקוות ולהאמין שנקבל את האישור, גם אם לצורך העניין לא נקבל אישור לכל האצטדיונים ונשחק רק בחלק, במקומות שיש מרחבים מוגנים גדולים”.

יש מספר מינימום שצריך לעמוד בו שזה תופס לאירופה?

”אם לא נצליח לסיים את כל המשחקים אז יש על הפרק שינוי במבנה הפלייאוף, אבל אנחנו נעשה הכל כולל הכל בשביל כן להביא את הליגה לסיום. מאוד חשוב בשביל התחרות הספורטיבית שכל הקבוצות ישלימו את כל המשחקים”.