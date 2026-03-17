"וגאס? השיא בחיים. אהבת השם פרץ את הסכר"

אחרי שהפך ללוחם הישראלי הראשון שמניף חגורת אליפות בארגון לחימה המשודר בפלטפורמת Fight Pass של ה-UFC כשניצח ביום שבת האחרון וזכה בחגורת הבאנטמווייט של ארגון Tuff N Uff, סתיו קורן ניצב על המפה העולמית של ה-MMA. כעת, הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

עברו כמה ימים מאז הזכייה שלך בווגאס, איזה תגובות קיבלת?

”אינספור הודעות חיוביות. חשוב לציין את אהבת השם שפתח את הסכר. אני שמח לקבל את הפרגון הזה, כמובן שיש גם הודעות קצת פחות חיוביות אבל אני לוקח רק את הטוב”.

מה זאת אומרת הודעות פחות חיוביות?

”עשיתי שיתוף פעולה עם הדפי הסברה, אז כמובן שיש להם את אלו שפחות אוהבים אותם”.

תספר קצת על עצמך, עשית מסע מסע.

”הקרב האחרון שלי היה הקרב המרכזי כאן בווגאס, זה היה ממש גדול, שלטי חוצות וסדר גודל קצת יותר גדול מקרב רגיל. למרות שאני תמיד מנסה להשתדל מרוכז, כן הייתה תחושה של משהו טיפה אקסטרה כי היריב שלי היה גם אמריקאי ועם עם רקורד של 0:7, בדיוק כמו שלי. הקרב היה קשוח על הנייר. אני שמח שניצחתי, זה לא מפתיע אותי אני מכיר את עצמי, ואני מוכן לדברים הבאים”.

אהבת השם גורדון. "פרץ את הסכר" (רדאד ג'בארה)

“השיער האדום מעיד על עוצמה, הקרב האחרון? שיא הקריירה”

למה צבעת את השיער לאדום?

”האמת שזה הכינוי שלי, אדום מעיד על עוצמה, זה מכניס לי את האקסטרה מוטיבציה. כל פעם שאני צובע את השיער לאדום אני מרגיש קצת כמו שמשון הגיבור”.

אין קשר להפועל ב”ש?

”לא, אבל אני בצעירותי הייתי בילדים א’ בהפועל ב”ש, הייתי משקיע בכדורגל”.

התחרות בסוף השבוע הייתה הרגע הכי גדול שלך בחיים?

”כן, אפשר להגיד, אפילו ברמה האישית. אני יודע שלא כולם מכירים אותי עדיין, אבל אני אדם מאוד מאוד שאפתן ומבחינתי זה עוד לא יריית הפתיחה. זה בעיקר בשביל אנשים שעדיין לא מכירים אותי”.

מה הסיכוי להגיע ל-UFC?

”כל פעם אני מגיע לשאלה הזאת ואני לא יכול לתת תשובה כי ה-UFC הוא ארגון פרטי, זה לא כמו אולימפיאדה שאתה יודע שאתה צריך לקבוע קריטריון. אני יותר קרוב עכשיו מן הסתם, אבל אף אחד לא יכול להבטיח כלום. חד משמעית זה יכול לקרות כל רגע, פשוט זה ארגון פרטי שהוא ביזנס. ברגע שיש הזדמנות יכולים להכניס אותך תוך שנייה מבלי שאתה שם לב”.

מה התוכניות שלך כרגע לעתיד?

”כרגע אני צריך לחזר לארץ בשבוע הקרוב, דחו לי את הטיסה בפעם השלישית ואני מקווה שיסתדר לי לחזור, אני מתגעגע לבית. הייתי פה כבר חצי שנה במחנות אימונים. אני קודם כל צריך לחזור לארץ, יש המון דברים על הפרק, אבל בעיקר אני מתוכנן לחזור לכאן שוב”.

מי מממן אותך כיום?

”עד הקרב הזה היו כל מיני אנשים פרטיים שיודעים מה אני עובר ועושה וזה נהיה מטרה משותפת של כולנו. כמובן שאני לא יכול לעבוד כי אני מתאמן פעמיים ביום כבר 8 שנים. יש לי חוסר קטן מבחינת מימון, למחנה הזה לא טסתי עם מאגרים מלאים והסתדרתי. אני מקווה שההזדמנות תפתח”.