"קשה לישון בבומים, בק"ש אין זמן לרוץ לממ"ד"

המלחמה עם איראן והחיזבאללה עצרה את עונת הפריצה של קשרה ההתקפי של עירוני קריית שמונה, יאיר מרדכי, שעל אף שהקבוצה מתקשה ונמצאת בקרבות התחתית, רושם עונה אישית אדירה עם 8 שערים ו-5 בישולים. כעת, הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE והתייחס גם למצב העיר אותה מייצג, המותקפת ללא הפסקה.

איפה אתה עכשיו יאיר?

”במלון בנתניה עם הקבוצה”.

מתי היית פעם אחרונה בק”ש?

”יום לפני שחזרנו להתאמן, לפני שבוע וחצי”.

יאיר מרדכי חוגג (מרטין גוטדאמק)

מה המשפחה מספרת?

”כל עוד יש אזעקות קשה לישון, קשה להירדם ככה עם הבומים. בק”ש באמת אין זמן לרוץ לממ”ד”.

כמה קשה להשאיר את המשפחה שם?

”קשה מאוד, אבל בסופו של דבר זה המקצוע שלי. אני בקשר איתם כל יום והם באים בסופ”שים למרכז”.

איך בכל זאת אתם שומרים על חיוביות בקבוצה?

”יש אנשים בקבוצה שנמצאים פה כבר שלוש שנים, אני חושב שכולם כבר התרגלו לזה. אני פחות אוהב להשתמש בתירוצים ונכון שזה פחות נוח שאין את הבית והפרטיות, אני פה בחדר עם שחקן נוסף. בסופו של דבר אנחנו מנסים להיות כמה שיותר שמחים ולייצר שגרה עם המצב הלא פשוט הזה”.

אני רוצה להכניס אותך לעיר לק”ש, אנחנו שומעים שאנשים נוטשים את העיר, אתה רואה עתיד לק”ש? המדינה לא מעבירה כספים ונראה כאילו זנחו את העיר.

”אני לא נכנס לפרטי פרטים בכל מה שקשור לממשלה ולכסף, אבל כן אתה רואה את השינוי”.

יאיר מרדכי. "מנסים להיות כמה שיותר שמחים" (רועי כפיר)

אתה רואה את עצמך חוזר לגור בעיר?

”אם יחזרו אנשים לעיר והקבוצה תשחק שם, יכול להיות שזה משהו שיחייה את העיר”.

“רוצה להתקדם ללא קשר למצב, החלטתי בינואר להישאר”

אתה לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל בסופו של דבר מדובר בעתיד של העיר.

”אני מסכים איתך, אני חושב שרוב הצעירים שעברו למרכז ובנו שם חיים לא חזרו כי הם הבינו שיותר קל לבנות שם חיים”.

אתה מסיים חוזה בסוף העונה, אתה חושב לעבור הלאה עם הסיטואציה הזאת?

”אני חושב ככה כי אני רוצה להתקדם בסופו של דבר ללא קשר למצב. אני רוצה להגיד תודה לשי ברדה המאמן שתמיד נותן לי לשחק ויש לי מלא הערכה אליו. כרגע מה שמעניין אותי זה ק”ש, אבל כל שחקן צעיר רוצה להתקדם”.

שי ברדה. "מודה לו" (חגי מיכאלי)

“הכי חשוב שהקבוצה תישאר בליגה”

המלחמה הזאת עצרה אותך בעונת שיא, אתה כנף שיכול לשחק גם 10 ובינואר גם הייתה בך התעניינות ממספר קבוצות גדולות. מה הכיוון שלך בעתיד?

”כרגע אני לא מסתכל על העתיד, אלא על הכאן ועכשיו. כרגע אני בק”ש וחשוב לי ולקבוצה לעמוד במטרה להישאר בליגה. נכון שהייתה התעניינות בינואר, אבל בסוף החלטנו אני והסוכן להישאר בקבוצה כי היא מאוד חשוב לי. אני שמח על זה כי גם הצלחתי להעלות את המספרים שלי, בסוף העונה נראה מה יהיה”.

מה החלום?

”להצליח בגדול”.

משנה עבורך איפה ההצלחה? או שיש יעד בחו”ל שאתה מסמן לעצמך?

”לכל ילד צעיר יש את החלום לשחק בקבוצה גדולה בארץ או בחו”ל, נשב עם הסוכן בסופו העונה ונעשה את החושבים”.

כשאתה מדבר עם המשפחה שלך שנמצאת כרגע בצפון, עם כל מה שהיא עוברת כרגע, מה הם מספרים לך?

”אמא שלי יותר מוטרדת מהמצב מאבא, אצלי בבית אין ממ”ד, יש משהו שנקרא חדר ביטחון שהוא פחות ממוגן לדעתי מממ”ד. הם לא כל כך יוצאים מהבית, רק אבא הולך לעבודה. היו פעמים ששמעתי בום עוד לפני שהיו אזעקות. הם לא יצאו סתם לטייל ברחוב. בסופו של דבר זה המצב, אתה צריך להיות ליד מרחב מוגן כמעט כל היום”.