5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"מהיכרותי עם אנשי מכבי - לא ימנו מאמן ישראלי"

שחקן העבר של הצהובים, אלי דריקס, ב"שיחת היום": "הם מאמינים באנשים שהם מביאים". על העונה: "צריך לסיים אותה על המגרש, לא משנה מי יחזור או לא"

אושר דוידה מול פייר קורנו (עמרי שטיין)
הכדורגל הישראלי נעצר לפני קצת יותר משבועיים עם פרוץ המלחמה עם איראן והקבוצות מנסות לשמור על כושר עד המועד הבא שסומן כמטרה לחזרה – ה-4.4. שחקן העבר של מכבי תל אביב, אלי דריקס, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה אתה חושב על ההחלטה לא להחזיר את הליגה בסוף השבוע הקרוב?
”אני רוצה להמשיך את ניר ינקלביץ’ שדיבר מקודם. אני קורא שיש משחקי אימון שמתנהלים בין קבוצות מהליגה הישראלית. אני חושב שהדגש הוא על חובה לסיים את הליגה הזאת עם כל המשחקים. אני מבין את הרצון לסיים אותה עם קהל, אבל בסופו של דבר ההשפעות אם היא לא תסתיים מאוד הרסניות. היום התקיים משחק אימון של מכבי ת”א להפועל פ”ת, חייבים לקיים את המשחקים בכל מתכונת שרק אפשר כדי לסיים את הליגה. אני מקווה ומניח שתוך שבועיים אנחנו נהיה במצב יותר טוב ואולי יתאפשר גם לשחק עם קהל”.

אנחנו יודעים שבמכבי ת”א פועלים במתכונת של זרים לחוד וישראלים לחוד. אם הליגה חוזרת ב-4.4, אנחנו מדברים על כך שעוד שבועיים יפנו לזרים שנמצאים בקפריסין ויבדקו מי מוכן לחזור. אני יכול להגיד לך שיש שחקנים מביניהם שאין לגביהם תשובה חד משמעית.
”יצא לי לפגוש השבוע את בן מנספורד ומאמן השוערים שנמצאים בארץ ועובדים עם הקבוצה. גם אם לא יחזרו הזרים ולא משנה מאיזו קבוצה – צריך לקיים את המשחקים. אנחנו נמצאים במציאות לא פשוטה והדגש צריך להיות לקיים את המשחקים”.

אלי דריקס (איציק בלניצקי)אלי דריקס (איציק בלניצקי)

אני חושב שאסנטה ו-וארלה יחזרו, אבל אצל החבר’ה שיש להם ילדים קטנים המשפחה לוחצת בבית ויש בעייתיות. בעקבות המצב פה בשנים האחרונות, גם עם המלחמה וגם הקורונה, מכבי ת”א מתנהלת באיזשהו פורמט שהיא לא סתתה ממנו עד היום, האם אתה חושב שהמצב צריך להוביל את מכבי ת”א להחלטה שחוזרים למאמן ישראלי?
”אני לא חושב שזה יקרה מהיכרותי עם האנשים האלה. קודם כל, הם מאמינים באנשים שהם מביאים, וגם היכולת שלהם לשלוט במה שיוצא למדיה יותר טובה. אם לצורך העניין המאמן לא יבוא לתקופה הזאת וינהלו את זה בפועל דן רומן ואבי ריקן – לא קרה כלום. אף אחד בעולם לא נמצא במציאות שאנחנו חיים בה, אני מאמין שבסופו של דבר זה יסתיים ורוצה לקוות שנגיע לתקופה של שקט ורוגע לשנים. חייבים לעבור את התקופה הזאת ואחרי זה אלוהים גדול. אני מקווה שזרים לא יחששו להגיע לפה, אנחנו רואים שגם בכדורסל זה קורה”.

בן מנספורד וגבן מנספורד וג'ק אנגלידיס (חגי מיכאלי)

דעתי האישית היא שהמאמנים הישראלים הצעירים שפה עשו קפיצת מדרגה והסטנדרט שלהם גבוה יותר, אני לא הייתי רואה בעיה בלמנות אחד מהם.
”ברק בכר כבר נמצא שם, עומר פרץ אתה רואה שהוא בן אדם רציני ומקצועי. יש גם את רן קוז’וק וברק יצחקי, שהם מבחינתי מאמנים שגם יכולים לאמן את מכבי ת”א”.

