יום שלישי, 17.03.2026 שעה 11:38
כדורגל ישראלי

מחצית שנייה: מכבי ת"א - הפועל פ"ת 1:1

משחק אימון: בעוד שהליגה עדיין מושבתת, הקבוצות הישראליות, ללא חלק מהזרים נפגשות כשהצהובים שפוגשים את המלאבסים, עלו ליתרון כשדוידה מצא את הרשת

|
קרווין אנדרדה מתקדם (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הכדורגל הישראלי עדיין מושבת לאור המלחמה עם איראן והחיזבאללה, אבל הקבוצות עושות כל שביכולתן כדי לשוב בהקדם לכר הדשא ומנהלות משחקי אימון, על מנת לשמור על כושר מיטבי. בשעה זו, שתיים מהקבוצות נפגשות כשמכבי תל אביב פוגשת את הפועל פתח תקווה בנס ציונה.

שתי הקבוצות מגיעות אחרי שכבר ביצעו משחק אימון אחד מאז ההקלה בהנחיות פיקוד העורף, כשהצהובים הצליחו לגבור 1:2 על הפועל ירושלים משערים של איתמר נוי וסייד אבו פרחי, בעוד שהמלאבסים ניצחו 0:1 את בני יהודה בזכות גול של ארי כהן.

מחצית ראשונה

דקה 12: הזדמנות ראשונה במשחק. דור פרץ הכניס כדור טוב לסייד אבו פרחי לתוך הרחבה אבל שחקן הגנה של היריבה התערב רגע לפני הבעיטה לשער.

דקה 19: קליי קיבל מסירה מאוראל באייה באגף הימני, נכנס לרחבה אבל בעט חזק מעל המשקוף.

דקה 25, שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: איסוף סיסוקו קיבל את הכדור בצד שמאל של הרחבה, העביר רוחב למרכז ואושר דוידה הקדים את השוער עומר כץ ודחק מקרוב לרשת.

דקה 34: פרץ מצא את יונס מלדה על סף הרחבה. החלוץ סובב לעבר הפינה הרחוקה אבל פספס את המסגרת במעט. שניות לאחר מכן, יחזקאל העביר רוחב לאבו פרחי שבעט שטוח אבל השוער הדף.

דקה 37: הפעם היה תורו של מלדה להגיע להזדמנות, כשבעט מתוך הרחבה אבל גם הפעם כץ הדף. 

דקה 42: דוידה שוב ייצר הזדמנות אחרי שעבר שחקן אחד ובעט מ-19 מטרים החוצה.

דקה 44: שביט מזל מסר לממאדי דיארה, שבעט מ-17 מטרים החוצה אחרי שההזדמנות שרקה ליד הקורה של אופק מליקה.

הרכב מכבי תל אביב: אופק מליקה, שגיב יחזקאל, איתי בן חמו, עידן וינברג, רוי רביבו, איסוף סיסוקו (איתמר נוי, 46’), דור פרץ, קרווין אנדרדה (עידו שחר, 46’), אושר דוידה, יונס מלדה (נועם בן הרוש, 46’), סייד אבו פרחי. 

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, עידן כהן (נועם כהן, 46’), איתי רוטמן (אוראל דגני, 46’), מתן גושה (אלכס מוסונדה, 46’), שחר רוזן (דרור ניר, 46’), נדב נידם (תומר אלטמן, 46’), ממאדי דיארה, רועי דוד, קליי (ארי כהן, 46’), אוראל באייה (צ’פיוקה סונגה, 46’) ושביט מזל.

