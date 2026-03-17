"מוצ'ה יכול לשדרג את בית"ר, הוא צריך מספרים"

הפגרה הכפויה בכדורגל הישראלי עצרה את המומנטום של בני יהודה, שרשמה 13 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל ניצחון 1:2 סנסציוני על בית”ר ירושלים ברבע גמר גביע המדינה, כשהיום (שלישי), אף הייתה אמורה להתקיים ההתמודדות נגד הפועל באר שבע בחצי. מאמן הקבוצה, אלי לוי, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך נראה סדר היום שלך עכשיו?

”יש לנו כדורגל, אבל אין לנו משחקים רשמיים. פעם אמרתי שאני חי מהליגה. עם כל הקושי הזה שאין לנו משחקים, יש לנו מדינה וצבא שרוצים לעשות לנו חיים טובים ויפים בעתיד, אז אין ברירה. בואו נראה עוד כמה זמן זה ייקח”.

הקבוצה שלכם הייתה בכושר והצלחת לחבר אותה עם השינויים שעשית בינואר, עשיתם תוכנית מדוקדקת.

”עשינו חשיבה מחדש, להגיד לך כמה ההפסקה הזו תפגע בנו? אני לא יודע. אנחנו הקבוצה עם הכי הרבה נקודות בסיבוב השני, עשינו שינויים טובים ונכונים. אני מקווה שנחזור מאיפה שהפסקנו”.

אלי לוי (ראובן שוורץ)

אם הליגה תחזור כרגיל, אני חושב שיש לכם סיכוי לעשות את הבלתי יאומן ולעלות ליגה. לבני יהודה יש סגל עמוס וטוב. בסופו של דבר, יש לכם רק זר אחד, אולי זה משהו שעזר לכם.

”בינואר חיזקנו את הקבוצה עם ישראלים ברמה של זרים. הצלחנו למצוא שחקנים ישראלים שהם מעל הרמה, כך שלפעמים לא צריך ללכת לכיוון זרים והישראלים עושים את העבודה”.

איך זה להחזיק את השחקנים רק עם משחקי אימון?

”לא פשוט, גם הם רוצים את הליגה ואת האקשן, אבל הם בוגרים ומבינים את הסיטואציה. כרגע הם מתנהלים במשחקי אימון כאילו זה משחקי ליגה ואני מאוד מרוצה מזה”.

ראיינו את ממלא מקום מנכ”ל המנהלת שאמר שהליגה הלאומית לא חוזרת כרגע גם בשבוע הבא. מה הלו”ז שאתה מתכנן לקבוצה?

”הלו”ז של הקבוצה הוא בסוף להביא אותה בכושר משחק הטוב ביותר למועד בו הליגה תחזור. לא משנה כמה נתאמן, בסוף בלי דקות משחק על הדשא זה לא מספיק. בגלל זה אנחנו נצטרך לעשות יותר משחקי אימון. ביום שישי נשחק נגד מכבי פ”ת ונקבע עוד משחקים להמשך”.

שחקני בני יהודה (אורן בן חקון)

משעמם לך בלי האמוציות והאסיפות?

”אני מוציא וידאו גם ממשחקי האימון”.

נועם מוצ’ה, שחקנה של מ.ס אשדוד שאתה אימנת וגידלת אותו סגר בבית”ר ירושלים לעונה הבאה, זה הפתיע אותך?

”לא, הוא פרופיל טוב מאוד למה שעושים בבית”ר, בהמשך למה שעשו עם ירין לוי. הוא מסומן מגיל צעיר ויש לו אופי מיוחד מאוד מאוד. אם הוא ילך לבית”ר ויעשה מספרים, שזה הדבר היחידי שחסר לו, הוא יוכיח שהוא מתאים לרמות האלו. אני חושב שבית”ר ירושלים עשתה עסקה טובה. בקבוצה יותר טובה ממ.ס אשדוד הסיכויים להגיע למצבים יותר גדולים, אני חושב שהוא יגיע לשם ויעשה את השדרוג”.

מה מייחד אותו?

”יש לו אופי מיוחד, הוא ילד שלא מפסיק לרוץ ולעבוד ויש לו טכניקה טובה. גם היום הוא מגיע למצבים והכדור לא נכנס, אני מאמין שמי שרץ ומגיע למצבים הזמן שלו להבקיע יגיע”.

נועם מוצ'ה (ראובן שוורץ)

זאת אומרת שהוא יכול לשדרג גם קבוצת צמרת?

”אני מאמין שכן”.

הוא התייעץ איתך לפני שהוא עבר לבית”ר?

”האמת שלא, אבל אני מאמין בו. היופי אצלו הוא שהוא כל הזמן מתקדם. הוא יוכיח שהוא מתאים לרמה הזאת של הקבוצות הגדולות”.