"מקווה שהצדק ייצא לאור כדי שאוכל לחזור לאמן"

למעלה משנה (!) ללא הכרעה בעניינו של אחמד סבע. המאמן ושחקן העבר הגיש לבית הדין בקשה רשמית למחיקת כתב האישום שהוגש כנגדו במסגרת ההליך המשמעתי המתנהל תחת ההתאחדות לכדורגל בישראל. הבקשה, שהוגשה באמצעות בא כוחו, עו"ד אוהד כהן, כוללת שורה של טענות חריפות כלפי התנהלות התביעה של ההתאחדות וטוענת לפגמים מהותיים היורדים לשורש ההליך.

על פי הבקשה, כתב האישום נגד סבע הוגש ב-22 ביוני 2025 בצירוף בקשה להשעייתו עד תום ההליכים. עוד קודם לכן, כבר בפברואר של אותה שנה, הוגשה בקשה להשעותו באופן זמני, בקשה שהתקבלה, כך שסבע מצוי בהשעיה ממושכת מזה למעלה משנה. לטענת ההגנה, ההשעיה הממושכת גרמה לסבע נזק משמעותי.

בבקשה נכתב כי הוא מנוע מלעסוק באימון ולהתפרנס, וכי הפגיעה בו אינה רק כלכלית אלא גם מקצועית ותדמיתית. לדבריו, ההליך מתנהל בעצלתיים וללא התקדמות של ממש. אחת הטענות המרכזיות שמעלה ההגנה היא השיהוי המשמעותי בניהול ההליך. לפי הבקשה, הדיון הראשון בתיק התקיים רק חודשים רבים לאחר הגשת כתב האישום.

אחמד סבע (חג'אג' רחאל)

גם לאחר מכן לא חלה כל התקדמות מהותית בבירור המקרה. ההגנה טוענת כי מדובר בהתנהלות המהווה פגיעה בזכותו של הנאשם להליך הוגן ומהיר. בנוסף נטען כי התשתית הראייתית בתיק דלה ביותר. לטענת פרקליטו של סבע, כתב האישום אינו כולל ראיה ישירה הקושרת אותו לעבירות המיוחסות לו, והוא נשען בעיקר על השערות, התרשמויות כלליות וטענות שאינן עומדות בסטנדרטים הנדרשים לצורך העמדה לדין משמעתי.

עוד צוין בבקשה כי סבע ביצע מיוזמתו בדיקת פוליגרף אצל גורם חיצוני וניטרלי, על חשבונו הפרטי, כאשר תוצאות הבדיקה, כך נטען, סתרו את ממצאי הבדיקה שנערכה מטעם ההתאחדות. ההגנה רואה בכך חיזוק לטענה כי אין בסיס מוצק להמשך ניהול ההליך. הבקשה אף מציגה ביקורת מערכתית רחבה יותר.

לטענת ההגנה, עומס חריג במערך החקירות של ההתאחדות – הכולל לדבריהם חוקר אחד בלבד – מוביל לעיכובים משמעותיים ולפגיעה בהתנהלות התקינה של הליכים משמעתיים. נושא נוסף שהודגש בבקשה הוא פרשה רחבה יותר במסגרתה יוחסו חשדות לעשרות גורמים בעולם הכדורגל. למרות ההיקף הגדול של החשדות, בפועל הסתיימו ההליכים במספר מצומצם מאוד של הרשעות.

עו"ד אוהד כהן (יח"צ)

יש להדגיש כי רבות מהן במסגרת הסדרי טיעון. לטענת סבע, פער זה בין היקף ההאשמות לבין תוצאות ההליכים בפועל מעיד על חולשת התשתית הראייתית. עוד נטען כי מסמכים מהותיים לא הועברו לידי ההגנה למרות פניות חוזרות, דבר הפוגע בזכות העיון וביכולת להתגונן כראוי.

בסיכום הבקשה מבקש סבע מבית הדין להורות על מחיקת כתב האישום ולבטל לאלתר את ההשעיה שהוטלה עליו. לחלופין, אם הבקשה לא תתקבל, מבקשת ההגנה לקבוע מועד קרוב לשמיעת הוכחות כדי לקדם את ההליך ולמנוע המשך פגיעה בזכויותיו.

אחמד סבע, הממתין להכרעה בעניינו למעלה משנה, מסר ל-ONE: "אני חושב שנפגעתי, מכל הבחינות. עוד פעם, עשינו כל מה שהיה צריך לעשות, העורך דין שלי אוהד כהן ואני. גם בפוליגרף שעברתי, יצאתי דובר אמת והכל בסדר. אני מקווה שהצדק ייצא לאור ונזרז את הדברים בכדי שאוכל לאמן. כל השנים היה לי שם נקי, שמרתי על זה. אנשים חיפשו לפגוע בי והאמת תצא לאור".

עו"ד אוהד כהן, ב"כ של המאמן ושחקן העבר, מסר ל-ONE: "ההתאחדות אוסרת על מרשי לעבוד במקצועו, בזמן שהיא עצמה לא מבצעת את עבודתה. התביעה תקועה למעלה משנה ללא כל נימוק, חובת ההתאחדות היא קודם כל לשמור על זכויות יסוד בסיסיות, לחדול מעינוי הדין הזה, להכיר בהפסדה ולסיים את הסאגה הזו".