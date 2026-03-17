יום שלישי, 17.03.2026 שעה 15:03
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

"מקווה שהצדק ייצא לאור כדי שאוכל לחזור לאמן"

אחמד סבע דורש למחוק את כתב האישום נגדו. בבקשה לביה"ד נטען כי ההתנהלות של ההתאחדות נגועה בפגמים מהותיים. עו"ד אוהד כהן: "מדובר בעינוי של ממש"

אחמד סבע (חג'אג' רחאל)
למעלה משנה (!) ללא הכרעה בעניינו של אחמד סבע. המאמן ושחקן העבר הגיש לבית הדין בקשה רשמית למחיקת כתב האישום שהוגש כנגדו במסגרת ההליך המשמעתי המתנהל תחת ההתאחדות לכדורגל בישראל. הבקשה, שהוגשה באמצעות בא כוחו, עו"ד אוהד כהן, כוללת שורה של טענות חריפות כלפי התנהלות התביעה של ההתאחדות וטוענת לפגמים מהותיים היורדים לשורש ההליך.

על פי הבקשה, כתב האישום נגד סבע הוגש ב-22 ביוני 2025 בצירוף בקשה להשעייתו עד תום ההליכים. עוד קודם לכן, כבר בפברואר של אותה שנה, הוגשה בקשה להשעותו באופן זמני, בקשה שהתקבלה, כך שסבע מצוי בהשעיה ממושכת מזה למעלה משנה. לטענת ההגנה, ההשעיה הממושכת גרמה לסבע נזק משמעותי.

בבקשה נכתב כי הוא מנוע מלעסוק באימון ולהתפרנס, וכי הפגיעה בו אינה רק כלכלית אלא גם מקצועית ותדמיתית. לדבריו, ההליך מתנהל בעצלתיים וללא התקדמות של ממש. אחת הטענות המרכזיות שמעלה ההגנה היא השיהוי המשמעותי בניהול ההליך. לפי הבקשה, הדיון הראשון בתיק התקיים רק חודשים רבים לאחר הגשת כתב האישום.

גם לאחר מכן לא חלה כל התקדמות מהותית בבירור המקרה. ההגנה טוענת כי מדובר בהתנהלות המהווה פגיעה בזכותו של הנאשם להליך הוגן ומהיר. בנוסף נטען כי התשתית הראייתית בתיק דלה ביותר. לטענת פרקליטו של סבע, כתב האישום אינו כולל ראיה ישירה הקושרת אותו לעבירות המיוחסות לו, והוא נשען בעיקר על השערות, התרשמויות כלליות וטענות שאינן עומדות בסטנדרטים הנדרשים לצורך העמדה לדין משמעתי.

עוד צוין בבקשה כי סבע ביצע מיוזמתו בדיקת פוליגרף אצל גורם חיצוני וניטרלי, על חשבונו הפרטי, כאשר תוצאות הבדיקה, כך נטען, סתרו את ממצאי הבדיקה שנערכה מטעם ההתאחדות. ההגנה רואה בכך חיזוק לטענה כי אין בסיס מוצק להמשך ניהול ההליך. הבקשה אף מציגה ביקורת מערכתית רחבה יותר.

לטענת ההגנה, עומס חריג במערך החקירות של ההתאחדות – הכולל לדבריהם חוקר אחד בלבד – מוביל לעיכובים משמעותיים ולפגיעה בהתנהלות התקינה של הליכים משמעתיים. נושא נוסף שהודגש בבקשה הוא פרשה רחבה יותר במסגרתה יוחסו חשדות לעשרות גורמים בעולם הכדורגל. למרות ההיקף הגדול של החשדות, בפועל הסתיימו ההליכים במספר מצומצם מאוד של הרשעות.

יש להדגיש כי רבות מהן במסגרת הסדרי טיעון. לטענת סבע, פער זה בין היקף ההאשמות לבין תוצאות ההליכים בפועל מעיד על חולשת התשתית הראייתית. עוד נטען כי מסמכים מהותיים לא הועברו לידי ההגנה למרות פניות חוזרות, דבר הפוגע בזכות העיון וביכולת להתגונן כראוי.

בסיכום הבקשה מבקש סבע מבית הדין להורות על מחיקת כתב האישום ולבטל לאלתר את ההשעיה שהוטלה עליו. לחלופין, אם הבקשה לא תתקבל, מבקשת ההגנה לקבוע מועד קרוב לשמיעת הוכחות כדי לקדם את ההליך ולמנוע המשך פגיעה בזכויותיו.

אחמד סבע, הממתין להכרעה בעניינו למעלה משנה, מסר ל-ONE: "אני חושב שנפגעתי, מכל הבחינות. עוד פעם, עשינו כל מה שהיה צריך לעשות, העורך דין שלי אוהד כהן ואני. גם בפוליגרף שעברתי, יצאתי דובר אמת והכל בסדר. אני מקווה שהצדק ייצא לאור ונזרז את הדברים בכדי שאוכל לאמן. כל השנים היה לי שם נקי, שמרתי על זה. אנשים חיפשו לפגוע בי והאמת תצא לאור".

עו"ד אוהד כהן, ב"כ של המאמן ושחקן העבר, מסר ל-ONE: "ההתאחדות אוסרת על מרשי לעבוד במקצועו, בזמן שהיא עצמה לא מבצעת את עבודתה. התביעה תקועה למעלה משנה ללא כל נימוק, חובת ההתאחדות היא קודם כל לשמור על זכויות יסוד בסיסיות, לחדול מעינוי הדין הזה, להכיר בהפסדה ולסיים את הסאגה הזו".

