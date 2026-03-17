חודש מרץ הוא רגע השיא בכדורסל המכללות בארצות הברית ללא צל של ספק, והאירוע הזה נוגע גם אלינו מאז שהחלה הדהירה הגדולה של שחקנים ישראלים לקולג’ים בארצות הברית. מי שעלה לדבר היום (שלישי) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על הנושא הוא סוכן השחקנים נדב מור.

”כרגיל בין ברוקלין לתל אביב, אני בגרמניה, עם מעט שעות שינה אחרי הדרבי הישראלי שהיה היום בלילה, אבל עכשיו נדבר על עומר מאייר”.

מה מצבו וכושרו של עומר לקראת המשחקים הקרובים?

”אני חושב שהוא נתן טורניר BIG 10 טוב מאוד, גם אם הוא לא קלע הוא היה שם בהגנה. הם מגיעים בכושר טוב, יש הרבה ציפיות. עומר מוכן לעשות מה שצריך כדי לקחת אליפות”.

עומר מאייר. "נתן טורניר BIG 10 טוב מאוד" (רויטרס)

מה אתה יכול להגיד על טורניר מרץ המשוגע למי שלא מכיר אותו?

”זאת חגיגת כדורסל מטורפת, זה לא רק אוהדי כדורסל וספורט זה ביום-יום של האמריקאים. כולם ממלאים את ה’בראקט’ שלהם, מי שלא מנצח עף. תמיד יש את הקבוצות הקטנות שבאות להפתיע. פרדו מדורגת שנייה באזור המערב, זאת אומרת שהיא עתידה להגיע רחוק”.

כמה רחוק עומר מאייר ופרדו אמורים להגיע?

”פיינל פור זה משהו שאפשר לחשוב עליו, אבל יש הרבה קבוצות ושחקנים טובים. עומר והקבוצה מסתכלים רק על המשחק הבא. הפיינל פור עצמו נערך באינדיאנפוליס שזה שעה נסיעה מפרדו”.

עומר מאייר. "מתרגש מאוד לקראת הטורניר" (IMAGO)

עומר מרוצה מהיכולת שלו עד עכשיו?

”כן, מאוד. הוא לומד מאחד הרכזים הכי טובים שזה בריידן סמית’. הוא לקח את השנה הזאת כשנת למידה, הוא מתרגש מאוד לקראת הטורניר והקיץ הקרוב ומסתכלים קדימה”.

“בן נמצא במקום מעולה שיש לו סבלנות”

ראינו הלילה את הדרבי המשולש ב-NBA, היה לבן שרף משחק טוב, לאט לאט הוא התחיל לקבל את הקרדיט. ההתפתחות היא בקצב שחשבתם או שהוא מתעלה מעל הציפיות?

”גם במקרה של בן זה תהליך, אנחנו יודעים כמה עונת ה-NBA ארוכה. יש עליות ומורדות אבל בן כבר כמה משחקים בספרות כפולות ומציג הגנה מעולה. בן נמצא במקום באמת מעולה שיש לו סבלנות, בעונה הבאה הם כבר יתחילו לרצות לנצח, שזה מאוד מתאים לבן שהוא ווינר”.

בן שרף מטביע. "הוא ווינר" (רויטרס)

ראיתי שהוא עשה גם מהלכים עם יותר ביטחון, אתה רואה שהוא מנסה יותר.

”זה הכל עניין של ביטחון, לא רק מה שאתה מקבל מהמאמן אלא גם הביטחון שאתה מחזיר לו. אני חושב שבן מגיע לסל ברמות הכי גבוהות שיש. הוא חזק ופיזי, יכול למסור החוצה כמו אתמול לדני וולף, או לסיים קשה עם פאול וסל. לבן יש את הכלים וזה רק צריך להתחבר. אסור לשכוח שבן הוא השחקן השמיני הכי צעיר בליגה, ועם זאת יש לו ניסיון אולי מכל רוקי כי הוא התחיל לשחק כדורסל בוגרים שהוא היה בן 15.5. אם אתה לא לברון ג’יימס או לוקה דונצ’יץ’ כנראה שגם לך יהיה קשה בשנה הראשונה שלך. אין לי ספק שבעוד שנה הוא יהיה שחקן אפילו יותר טובה”.