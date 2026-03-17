"לא הייתי רוצה לבוא למשחק מבלי לשחק חודש"

הפועל ירושלים רוצה יותר מהכל לזכות ביורוקאפ העונה ולהעפיל ליורוליג, כאשר מחר (רביעי, 21:00) יהיה רגע חשוב במסע הזה. הקבוצה של יונתן אלון תעלה לפרקט במסגרת רבע גמר המפעל מול טורק טלקום, במטרה להעפיל לארבע האחרונות. בינתיים, מאמן הירושלמים, יונתן אלון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך התחושות לקראת המשחק? שכמובן זה משחק אחד מכריע שהמנצחת ממשיכה לחצי הגמר.

”גם התרגשות וגם כיף, מצד שני יש קצת סימני שאלה שעולים לנו בגלל שלא שיחקנו הרבה זמן ולא יודעים איך נופיע. אנחנו מוכנים לאתגר ונגיע במוטיבציה מלאה”.

העובדה שלכם לא הייתה ליגה והטורקים משחקים רגיל, כמה זה יפגע בכם?

”עם יד על הלב לא הייתי רוצה להגיע למשחק הזה מבלי לשחק חודש. אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מוציאים את המיטב מהמצב הזה. היו לנו אימונים טובים ואני צריך לתת קרדיט לשחקנים על זה”.

יונתן אלון (באדיבות המועדון)

“קרינגטון לא איתנו מסיבה מוצדקת, זוסמן? יותר טוב”

יש את קאדין קרינגטון שחסר כי אשתו אמורה ללדת, איך זה ישפיע?

”צריך למצוא פתרונות לזה שהוא לא נמצא איתנו. הוא לא נמצא איתנו מסיבה מוצדקת בעיני וכל אחד צריך לתת יותר כדי שהוא יהיה איתנו בחצי”.

מה מצבו של יובל זוסמן?

”יותר טוב, עשה אתמול אימון מלא, מרגיש טוב יותר, ואני מקווה שהוא יהיה בכושר הכי טוב שהוא יוכל להיות”.

אתם עדיין מגיעים פייבוריטים?

”אני פחות אוהב את זה. זה יותר דברים שלכם העיתונאים, אני מתעסק במשחק. אם זה היה בבית שלנו אני חושב שהיינו עדיפים אבל במצב כזה זה 50/50. יש לנו הרבה כבוד אליהם”.

קאדין קרינגטון. "סיבה מוצדקת" (ראובן שוורץ)

בגלל שלא שיחקתם הרבה זמן יש לך סימני שאלה על הכושר של שחקנים?

”כן, אני לא יכול לדייק יותר ממה שאמרת”.

אנחנו יודעים שמה שחזק אצל הטורקים זה האסיסטים והאחוזים מהשדה, איפה נקודות התרופה שלהם לדעתך?

”קודם כל זו קבוצה עם סייז מאוד גדול, אנחנו צריכים לעצור אותם כקבוצה. יש להם בכל עמדה שחקנים עם יתרונות. הם מאוד משחקים על החוזקות שלהם ואנחנו נצטרך להוציא אותם מזה. האוהדים זה מה חשוב לנו ואנחנו רוצים לגרום להם לחייך”.