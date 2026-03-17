סיום: ארסנל - לברקוזן 0:2

אחרי שלא פחות משש קבוצות העפילו לשלב שמינית גמר ליגת האלופות, האנגליות נמצאות במצב בעייתי כשכולן עלולות לסיים את דרכן כבר בשלב הזה כשבשעה זו שתיים מהן: ארסנל וצ’לסי, נפגשות עם באייר לברקוזן ופאריס סן ז’רמן במשחק הגומלין במטרה לשמור על ייצוג הממלכה במפעל.

ארסנל – באייר לברקוזן 0:2 (1:3)

התותחנים, שהוליכו בגאון את הטבלה בשלב הליגה, נעצרו לראשונה במפעל על אדמת גרמניה אחרי שהצליחו לחלץ 1:1 בזכות פנדל של אקס היריבה, קאי האברץ. כעת, בביתם, מיקל ארטטה ושחקניו יקוו להיות הקבוצה האנגלית הראשונה, ואולי היחידה, שתמשיך את דרכה במפעל. מנגד, הרקסלף כבר הוכיחו שהם יכולים לעצור כל יריבה, כשהם מגיעים אחרי תיקו נגד באיירן מינכן בליגה וכאמור היו מרחק פנדל מלנצח במפגש הראשון.

דקה 36, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: ליאנדרו טרוסארד השאיר באוויר את הכדור לאברצ’י אזה, שהוריד לעצמו עם החזה ושלח בעיטת יעף אדירה לחיבורים מחוץ לרחבה.

אברצ'י אזה משגר לרשת (IMAGO)

אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)

שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)

דקה 63, שער! ארסנל עלתה ל-0:2: כדור חוזר נחת אצל דקלן רייס, ששלח בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה לפינה התחתונה.

דקלן רייס כובש (IMAGO)

דקלן רייס חוגג בסטייל (IMAGO)

דקלן רייס בטירוף (IMAGO)

צ’לסי – פאריס סן ז’רמן 3:0 (8:2)

הבלוז נמצאים במצב סבוך, אחרי שהסתנוורו מקבוצת הכוכבים בעיר האורות בשבוע שעבר, וספגו חמישייה מהדהדת כשעד הדקה ה-74 לוח התוצאות הראה 2:2 בהתמודדות הראשונה. מנגד, מחזיקת הגביע שפתחה בצורה מגומגמת את שלב הליגה, כמו בעונה שעברה, הגיבה בזמן ורוצה לשמור על הכתר גם בסיום העונה הנוכחית, אך הדרך לכך עוברת בסטמפורד ברידג’.

דקה 6, שער! פאריס סן ז’רמן עלתה ל-0:1: כדור ארוך נשלח קדימה ושחקן הגנה של צ’לסי לא הצליח להשתלט, חביצ’ה קברצחאליה ניצל את האירוע, לקח לו וסיים פנימה עם השמאלית.

חביצ'ה קברצחאליה חוטף בדרך לשער (IMAGO)

חביצ'ה קברצחאליה רץ לחגוג (IMAGO)

חביצ'ה קברצחאליה מצביע לשמיים (IMAGO)

דקה 14, שער! פאריס סן ז’רמן עלתה ל-0:2: כבר נגמר? אשרף חקימי השאיר לברדלי ברקולה, שעצר ושלח מהר בעיטה אדירה לחיבורים הרחוקים.

ברדלי ברקולה כובש לחיבורים (IMAGO)

ברדלי בארקולה רץ לחגוג (IMAGO)

שחקני פאריס סן ז'רמן באקסטזה (IMAGO)

דקה 62, שער! פאריס סן ז’רמן עלתה ל-0:3: השפלה מוחלטת. מתפרצת של הצרפתים הגיעה לרגלו של סני מיולו, שסיים מחוץ לרחבה לחיבורים.