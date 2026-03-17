כאן אלופת אירופה: פ.ס.ז' עלתה לרבע הגמר

זה היה ערב שהיה יכול ללכת לכל כך הרבה כיוונים, אך לפחות במשחקים שנסקר כאן, הוא הלך למקומות הצפויים יותר, אם כי הוא עדיין היה מהנה. במוקד, פאריס סן ז’רמן השפילה את צ’לסי עם 0:3 בסטמפורד ברידג’ (2:8 בסיכום) ובמקביל, ארסנל גברה 0:2 על באייר לברקוזן (1:3 בסיכום). הצרפתים והצפון לונדונים מתקדמים לרבע הגמר של ליגת האלופות.

ארסנל – באייר לברקוזן 0:2 (1:3)

לקבוצה מבירת אנגליה היה ברור שהיא באה כפייבוריטית למפגש הכפול הזה, אך זה לא מנע ממנה להיראות לא טוב ולהסתבך במשחק הקודם בגרמניה. לעומת זאת, היום היה סיפור אחר, כשהחבורה של מיקל ארטטה שטפה את המגרש וניצחה בקלילות הודות לשני שערים אדירים מרחוק של אברצ’י אזה ודקלן רייס. האתגר הבא של התותחנים: ספורטינג ליסבון ברבע הגמר.

דקה 36, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: ליאנדרו טרוסארד השאיר באוויר את הכדור לאברצ’י אזה, שהוריד לעצמו עם החזה ושלח בעיטת יעף אדירה לחיבורים מחוץ לרחבה.

דקה 63, שער! ארסנל עלתה ל-0:2: כדור חוזר נחת אצל דקלן רייס, ששלח בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה לפינה התחתונה.

צ’לסי – פאריס סן ז’רמן 3:0 (8:2)

כל מי שראה את ההגרלה הזאת בהתחלה, לבטח לא חשב שההתמודדות תהיה כל כך חד צדדית אך כך זה היה. אחרי ה-2:5 המוחץ בבירת צרפת בשבוע שעבר, כל השבוע דיברו בממלכה על רמונטאדה, אך מה שעבר במוחו של לואיס אנריקה היה בדיוק הפוך. אלופת אירופה השפילה לחלוטין את הלונדונים, כשמי שהתכבדו בכיבושים היו חביצ’ה קברצחאליה, ברדלי ברקולה וסני מיולו. כעת הפאריסאים יחכו ברבע הגמר לליברפול/גלאטסראיי.

דקה 6, שער! פאריס סן ז’רמן עלתה ל-0:1: כדור ארוך נשלח קדימה ושחקן הגנה של צ’לסי לא הצליח להשתלט, חביצ’ה קברצחאליה ניצל את האירוע, לקח לו וסיים פנימה עם השמאלית.

דקה 14, שער! פאריס סן ז’רמן עלתה ל-0:2: כבר נגמר? אשרף חקימי השאיר לברדלי ברקולה, שעצר ושלח מהר בעיטה אדירה לחיבורים הרחוקים.

דקה 62, שער! פאריס סן ז’רמן עלתה ל-0:3: השפלה מוחלטת. מתפרצת של הצרפתים הגיעה לרגלו של סני מיולו, שסיים מחוץ לרחבה לחיבורים.