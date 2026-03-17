יום רביעי, 18.03.2026 שעה 01:42
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

כאן אלופת אירופה: פ.ס.ז' עלתה לרבע הגמר

הצרפתים פשוט השפילו את צ'לסי בלונדון עם 0:3 ענק ולא פחות מ-2:8 בסיכום בהצהרת כוונות רצינית להמשך. ארסנל גם כן בשלב הבא אחרי 0:2 על לברקוזן

שחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (IMAGO)
שחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (IMAGO)

זה היה ערב שהיה יכול ללכת לכל כך הרבה כיוונים, אך לפחות במשחקים שנסקר כאן, הוא הלך למקומות הצפויים יותר, אם כי הוא עדיין היה מהנה. במוקד, פאריס סן ז’רמן השפילה את צ’לסי עם 0:3 בסטמפורד ברידג’ (2:8 בסיכום) ובמקביל, ארסנל גברה 0:2 על באייר לברקוזן (1:3 בסיכום). הצרפתים והצפון לונדונים מתקדמים לרבע הגמר של ליגת האלופות.

ארסנל – באייר לברקוזן 0:2 (1:3)

לקבוצה מבירת אנגליה היה ברור שהיא באה כפייבוריטית למפגש הכפול הזה, אך זה לא מנע ממנה להיראות לא טוב ולהסתבך במשחק הקודם בגרמניה. לעומת זאת, היום היה סיפור אחר, כשהחבורה של מיקל ארטטה שטפה את המגרש וניצחה בקלילות הודות לשני שערים אדירים מרחוק של אברצ’י אזה ודקלן רייס. האתגר הבא של התותחנים: ספורטינג ליסבון ברבע הגמר.

דקה 36, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: ליאנדרו טרוסארד השאיר באוויר את הכדור לאברצ’י אזה, שהוריד לעצמו עם החזה ושלח בעיטת יעף אדירה לחיבורים מחוץ לרחבה.

אברצ'י אזה משגר לרשת (IMAGO)
אברצ'י אזה חוגג (IMAGO)
שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)

דקה 63, שער! ארסנל עלתה ל-0:2: כדור חוזר נחת אצל דקלן רייס, ששלח בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה לפינה התחתונה.

דקלן רייס כובש (IMAGO)
דקלן רייס חוגג בסטייל (IMAGO)
דקלן רייס בטירוף (IMAGO)

צ’לסי – פאריס סן ז’רמן 3:0 (8:2)

כל מי שראה את ההגרלה הזאת בהתחלה, לבטח לא חשב שההתמודדות תהיה כל כך חד צדדית אך כך זה היה. אחרי ה-2:5 המוחץ בבירת צרפת בשבוע שעבר, כל השבוע דיברו בממלכה על רמונטאדה, אך מה שעבר במוחו של לואיס אנריקה היה בדיוק הפוך. אלופת אירופה השפילה לחלוטין את הלונדונים, כשמי שהתכבדו בכיבושים היו חביצ’ה קברצחאליה, ברדלי ברקולה וסני מיולו. כעת הפאריסאים יחכו ברבע הגמר לליברפול/גלאטסראיי.

דקה 6, שער! פאריס סן ז’רמן עלתה ל-0:1: כדור ארוך נשלח קדימה ושחקן הגנה של צ’לסי לא הצליח להשתלט, חביצ’ה קברצחאליה ניצל את האירוע, לקח לו וסיים פנימה עם השמאלית.

חביצ'ה קברצחאליה חוטף בדרך לשער (IMAGO)
חביצ'ה קברצחאליה רץ לחגוג (IMAGO)
חביצ'ה קברצחאליה מצביע לשמיים (IMAGO)

דקה 14, שער! פאריס סן ז’רמן עלתה ל-0:2: כבר נגמר? אשרף חקימי השאיר לברדלי ברקולה, שעצר ושלח מהר בעיטה אדירה לחיבורים הרחוקים.

ברדלי ברקולה כובש לחיבורים (IMAGO)
ברדלי בארקולה רץ לחגוג (IMAGO)
שחקני פאריס סן ז'רמן באקסטזה (IMAGO)

דקה 62, שער! פאריס סן ז’רמן עלתה ל-0:3: השפלה מוחלטת. מתפרצת של הצרפתים הגיעה לרגלו של סני מיולו, שסיים מחוץ לרחבה לחיבורים.

