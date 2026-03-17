סולומון בחוץ, תורג'מן ובריבו צפויים לקבל זימון

מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, יפרסם ביום חמישי הקרוב את סגל השחקנים לקראת משחק הידידות שייערך ב-26 בחודש בטביליסי מול נבחרת גיאורגיה. זהו יהיה המשחק היחיד בכינוס הקרוב, לאחר שבנבחרת ובהתאחדות לכדורגל ניסו לאתר יריבה נוספת למשחק שני, אך המאמצים לא צלחו. הנבחרת תזכה לאבטחה גדולה מאוד, חסרת תקדים, לאור המצב הביטחוני.

בשל העובדה שמדובר במשחק בודד ובלוח זמנים צפוף, בן שמעון נאלץ לבחור את הסגל בקפידה רבה, כשאחד השיקולים המרכזיים נוגע לשחקנים המשחקים בארצות הברית. בצוות המקצועי הוחלט שלא לזמן שחקנים שיגיעו מרחוק ולא יזכו לדקות משחק משמעותיות. "לא נביא שחקן מארה"ב לכינוס של שלושה ימים מבלי שישחק", הבהירו בנבחרת. כפועל יוצא מכך, עיליי פיינגולד ככל הנראה לא יזומן, בעוד שדור תורג'מן ותאי בריבו, שצפויים לקבל קרדיט על המגרש, ייכללו בסגל.

מכת פציעות ושינויים בהגנה

מצבת הפצועים מעסיקה רבות את הצוות המקצועי. כוכב הנבחרת, מנור סולומון, לא כשיר ולא יעמוד לרשותו של בן שמעון. גם עומרי גאנדלמן, שרושם עונה נהדרת בליגה האיטלקית, נמצא בספק גדול, כמו גם מוחמד אבו פאני. בנבחרת מקווים כי גאנדלמן יוכל להפוך לפקטור משמעותי יותר בקמפיין הקרוב של ליגת האומות שיחל בספטמבר, לאחר שבקמפיין הקודם החסיר משחקים בשל פציעות וגם היו פעמים שבן שמעון פשוט לא נתן לו לשחק.

עומרי גאנדלמן (ראובן שוורץ)

בגזרת ההגנה, מגן בית”ר ירושלים, ירדן כהן, צפוי לקבל זימון בכורה. נראה כי בשדרת הבלמים לא יבוצעו זעזועים מרחיקי לכת, כאשר השמות הבולטים שצפויים לקבל זימון הם עידן נחמיאס, סתיו למקין, אור בלוריאן וניקיטה סטויאנוב, שמציג יכולת טובה בליגה הרומנית. מי שיישאר מחוץ לסגל הוא שון גולדברג. למרות שהתאושש מפציעתו, בצוות המקצועי סבורים כי הוא עדיין אינו נמצא בכושר משחק מספק.